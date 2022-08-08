نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتروحى للكوافير تانى.. القرنفل والقهوة لصبغ الشعر والقضاء على الشيب والشعر الابيض نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض النساء يسبب لهم الشيب وظهور الشعر الأبيض بعض الضيق والإزعاج، لذا تسارع دائما إلى صبغ الشعر الأبيض بالصبغات المعروفة والمنتشرة في الصيدليات والمحلات التجارية، أو الذهاب إلى الكوافيرات لصبغه بلون الشعر الأساسي أو لون آخر، ولكنها لا تدري أنها تدمر الشعر وتتلفه بدون قصد، حيث تسبب تلك الصبغات الكيميائية أضرار بالغة للشعر قد تؤدي إلى تساقطه أو جفافه، وسوف نتعرف على وصفة سحرية تتكون من القهوة والقرنفل للقضاء على الشعر الأبيض ومنح الشعر لونا بنيا جميلاً، لذا ليس عليكي الذهاب مجددا إلى الكوافير أو استخدام أي منتجات ضارة بشعرك.

وصفة القهوة والقرنفل لصبغ الشعر باللون البني بدون كوافير

يمكنك إعداد صبغة شعر طبيعية تتكون من البن والقرنفل في منزلك، واستخدامها للقضاء على الشيب والشعر الأبيض، وذلك للحفاظ على شعرك من التساقط أو تلفه، ولتحضير هذه الوصفة الجميلة لابد من استخدام تلك المكونات:

المكونات

5 ملاعق قهوة أو حسب كثافة وطول شعرك.

ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

3 ملاعق زيت زيتون بكر.

نصف ملعقة خل تفاح.

كمية من الماء للعجن.

طريقة تحضير صبغة القهوة والقرنفل للشعر

لتحضير صبغة طبيعية وآمنة في منزلك لا تتعدى الدقائق في إعدادها، اتبعي تلك الخطوات البسيطة والسهلة، للحصول على لون بني متميز ولامع:

يتم مزج البن والقرنفل المطحون سويا في وعاء عميق.

يتم إضافة الماء القليل بالقليل حتى نصل إلى قوام متماسك ولكن لين يمكن فرده على الشعر.

ثم بعد ذلك يتم إضافة خل التفاح إلى مزيج البن والقرنفل المعجونين حتى يمتزجا معا.

ثم يأتي دور زيت الزيتون في آخر خطوة وبذلك تكون الوصفة قد اكتملت ولدينا صبغة شعر طبيعية يمكن استخدامها للحصول على لون بني طبيعي.

يتم استخدام تلك الصبغة على شعر نظيف يتم غسله مسبقاً وتمشيطه، وتقسيمه إلى خصلات لسهولة توزيع الصبغة على الشعر.

يتم توزيع الخليط على الشعر جيدا وضمان وصولها لكل خصلات الشعر التي يغطيها الشيب والشعر الأبيض.

يتم توزيع الخليط على الشعر جيدا وضمان وصولها لكل خصلات الشعر التي يغطيها الشيب والشعر الأبيض. يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ساعتين.

للحصول على لون ثابت يتم شطف الشعر بخل التفاح.

وللحصول أيضا على لون بني دائم ومستمر معنا ينصح بتكرار تلك الوصفة عند بدء ظهور الشعر الأبيض مجددا.

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب

يفاجأ البعض بظهور خصلات بيضاء على شعرهم، مما يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح والتوتر، ويمكن معالجة هذه المشكلة بوصفات طبيعية للتخلص من الشيب.

الشاي الأسود للشعر الأبيض

يساعد الشاي الأسود في إزالة الشعر الأبيض عن طريق نقع ملعقتين كبيرتين من أوراق الشاي الأسود والماء، ثم غلي أوراق الشاي في الماء وتركها تبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم تصفية أوراق الشاي وصبها في زجاجة صغيرة ورشها على الشعر، اتركي الشاي على الشعر لمدة ساعة ثم اشطفي الشعر بالماء البارد.