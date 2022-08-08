صينية الجلاش بالجبنة واللانشون بديلة البيتزا السريعة

صينية الجلاش بالجبنة واللانشون بديلة البيتزا تعد من ألذ الأكلات السريعة، كما أنها تشبه البيتزا كثيرا في شكلها وطعمها اللذيذ، بالإضافة إلى أنها من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال والشباب، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات عن معرفة أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة بنجاح؛ فهي عبارة عن بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل ما يتعلق بهذه الوصفة من مكونات والخطوات.

صينية الجلاش بالجبنة واللانشون بديلة البيتزا

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل صينية الجلاش بالجبنة واللانشون؛ فهي مكوناتها بسيطة جدا ولا تستهلك وقت كبير في تحضيرها، ومكوناتها تتمثل في التالي:

عبوة من الجلاش.

كمية مناسبة من اللانشون تكفي للصينية.

ملعقتين من الزيتون المخلل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الألوان المقطع قطع صغيرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بابريكا بمقدار نصف ملعقة.

السبع بهارات بمقدار نصف ملعقة منه.

كوب من الجبنة الموتزريلا والشيدر والحبنة الرومي.

نصف كوب من الحليب.

عدد واحد بيضة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل صينية الجلاش بالجبنة واللانشون بكل سهولة وخطواتها ليست مستهلكة للوقت، وهى عبارة عن الآتي:

يتم إحضار مقلاة واسعة ونضع بها كلا من ملعقة من الزيت النباتي، ونضيف إليه اللانشون والفلفل والزيتون ثم نرفع المقلاة على نار هادئة.

تقلب المكونات جيدا لمدة دقيقتين ثم نقوم بإضافة البهارات.

ثم نقوم بإضافة اللانشون والجبنة ثم تقلب المكونات جميعها.

ومن ثم نحضر صينية بحجم متوسط ندهنها من جميع الجهات، ونضع بها نصف كمية الجلاش مع دهن الجلاش بين كل طبقتين.

ثم نضع الخليط السابق الذي قمنا بإعداده فوق الجلاش مع التوزيع جيدا.

ومن ثم نضع باقي كمية الجلاش مع دهن بين كل طبقتين كما فعلنا في السابق.

يتم تقطيع صينية الجلاش على شكل مربعات، ثم نخفق البيضة مع فلفل اسود واللبن ونسكبهم على الصينية.

نضع الصينية داخل الفرن بعد تسخينها مسبقا وذلك لمدة عشرين دقيقة.

ثم نخرجها من الفرن بعد النضج ثم تغطى جيدا حتى تصبح طرية .

ونتركها تبرد ونضعها في طبق التقديم.

نصائح لعمل صينية الجلاش

لعمل صينية الجلاش بالجبنة واللانشون بطريقة ناجحة يجب الالتزام بالتعليمات التالية: