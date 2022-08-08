نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات صنع المايونيز في البيت بصفار البيض صحي ومفيد في المقال التالي
يحب الكثير من الأشخاص أن يتناولوا الطعام الملئ بالكثير من النكهات المختلفة ولذلك فإنه لا عجب من أنه يوجد الكثير من التساؤلات حول طريقة صنع أنواع المقبلات المختلفة، ولذلك فإنا اليوم سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن المايونيز حيث أننا سوف نقوم بتوضيح أهم المكونات التي تدخل في صنعه كما أننا سوف نقوم بتوفير الخطوات الصحيحة الخاصة بتصنيعه في البيت بكل احترافية للحصول على طعم يشبه ذلك الطعم الذي تحصل عليه من الخارج، حي لا تعتبر طريقة صنع المايونيز في البيت من الطرق الصعبة بل تحتاج فقط إلى الالتزام بالخطوات وبعدها تستطيع أن تحصل على نفس المذاق الخاص بالمايونيز الذي قد اعتدت أن تحصل عليه.
مكونات المايونيز
يمكنك أن تقوم بصنع المايونيز في البيت بكل سهولة حيث أن الأمر لا يحتاج إلى توافر الكثير من المكونات لكي تحصل على نفس طعم المايونيز الذي تقوم بشرائه من الخارج وإنما يحتاج الأمر فقط إلى أن تبدأ في الحصول على المكونات التي سوف نقدمها لك وتلتزم بالمقادير التي سوف نعرضها عليك وبعدها سوف تحصل على نتيجة مبهرة للمايونيز وتتمثل مكونات المايونيز في التالي:
- 3 بيضات ونأخذ منها الصفار فقط.
- 2 ملعقة خل أبيض.
- 2 ملعقة عصير ليمون.
- 2 ملعقة ماء.
- ملعقة ملح صغيرة.
- كوب ونصف زيت زيتون.
خطوات صنع المايونيز في البيت
يتم تحضير المايونيز في البيت بطريقة سهلة وبسيطة حتى أنك لن تحتاج إلى أن تقوم بعمل الكثير من الخطوات لكي تحصل على نتيجة رائعة وطعم يشبه الطعم الخاص بالمايونيز الذي نقوم بتناوله من الخارج حيث تعتبر طريقة صنع المايونيز في البيت من الطرق التي لا تحتاج مجهود كبير، وعلى الرغم من سهولة تحضير المايونيز في البيت إلا أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن صنع المايونيز في البيت أمر صعب للغاية وأنهم لا يمكنهم أن يقوموا بصنع هذه الوصفة بطريقة ناجحة، ولذلك فإننا سوف نقوم بعرض الخطوات التي يمكنهم من خلالها الحصول على المايونيز وتتمثل الخطوات في التالي:
- نقوم بإحضار وعاء.
- نقوم بوضع صفار البيض في هذا الوعاء.
- نضيف الملح والفلفل الاسمر.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الليمون والخل الأبيض. وزيت الزيتون.
- نضيف كل هذه المكونات في الخلاط.
- نبدأ في تشغيل الخلاط على هذه المكونات لكي نحصل على المايونيز.
القيمة الغذائية في المايونيز
- يبلغ عدد السعرات الحرارية في المايونيز نحو ما يصل إلى 203 سعر حراري.
- يوجد في المايونيز نسبة دهون تصل إلى 3 جرام.
- إجمالي نسبة الدهون المشبعة التي توجد في المايونيز تصل إلى 3 جرام.
- تبلغ نسبة الكوليسترول في المايونيز نحو ما يصل إلى 10 مللي جرام.
- نسبة الصوديوم في المايونيز تصل إلى 182 مللي جرام.
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