“بسبوسة ولا كيك” كيكة البسبوسة في المنزل اسناك شهي ولذيذ

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عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، حيث أن كيكة البسبوسة اشتهرت على نطاق واسع جدا في جميع أنحاء العالم العربي، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من مكونات، وطريقة عملها بسيطة لا تكلفك الكثير من الوقت والمجهود، لذلك تسعى الكثير من الأمهات لمعرفة أفضل طريقة لعمل هذه الكيكة المميزة في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة.

كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير كيكة الرواني كما يطلق عليها في بعض البلاد وتتكون من بعض المكونات البسيطة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب ونصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار كوب من دقيق السميد.

محتوى كوب من الزبادي.

كوب من السكر الأبيض.

كوب الا ربع من الزيت.

4 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل صينية كيكة البسبوسة اللذيذة بالمقادير والخطوات الصحيحة، وهى كالآتي:

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من السكر واللبن الزبادي والبيض والزيت والفانيليا وبشر البرتقال.

ثم يتم تشغيل الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات.

ومن ثم نحضر وعاء ونضع به كلا من الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج بودر وباقي المكونات.

نضع الخليط السائل فوق الخليط الجاف ويتم التقليب فيما بينهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

يتم إحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بالسمن من جميع الجهات ونضع بها البسبوسة.

نشعل الفرن لمدة ربع ساعة قبل وضع صينية البسبوسة.

يتم إدخال الصينية على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشرون دقيقة حتى تصل إلى اللون الذهبي.

نخرج الكيكة من الفرن ونضع بعد ذلك الشربات.

نغطي الصينية حتى تبرد تماما وتقطع وتقدم في طبق التقديم.

نصائح لنجاح كيكة البسبوسة

للحصول على كيكة البسبوسة بنجاح يجب اتباع الآتي:

تقلب المكونات جيدا في اتجاه واحد حتى لا يخرج منها الهواء حتى تصبح هشة.

لا يفتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعة تقريبا من دخول الصينية.

يجب أن تتم التسوية على نار هادئة.

كما يجب وضع الشربات البارد فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل الشربات

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الشربات اللذيذ بمنتهى السهولة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب من السكر.

مقدار كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عصير ليمونة صغيرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة يتم تجهيز الشربات، وهو كالآتي: