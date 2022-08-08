أفضل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول وهتلاحظي نتيجته

أفضل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول، هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات وخاصة الفتاة المقبلة على الزواج، وهذا لأن من علامات الجمال هو الشعر الناعم ويعتبر كريم بانثينول من أفضل الكريمات التي تعتبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر بطريقة آمنة جدا، والكثير من الفتيات يبحثن عن طريقة استخدامه الصحيحة، حيث إنه يعمل على تنعيم الشعر بشكل طبيعي لأنه يتكون من مواد طبيعية لا تؤدي إلى تلف في فروة الرأس، وهذا ما يتم تناوله معكم من خلال مقالنا اليوم تابعي معنا.

أفضل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول

من خلال إضافة بعض المكونات الطبيعية إلى كريم البانثينول سوف نحصل على كيراتين طبيعي يعمل على فرد بشكل ملحوظ، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

عبوة من كريم بانثينول.

مقدار ربع كوب من زيت الزيتون.

2 كبسولة من فيتامين ه‍.

طريقة التحضير

من خلال خطوات بسيطة نحصل على أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بطريقة آمنة، والخطوات هى عبارة عن التالي:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من كريم بانثينول وزيت الزيتون ونفرغ عليهم كبسولات فيتامين ه‍.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

نقوم بتمشيط الشعر بالفرشاة جيدا حتى نعمل على فرد الشعر المجعد.

تقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة حتى يتم تطبيق الكريم على الشعر بسهولة.

وذلك حتى يستفيد كل أجزاء الشعر من وصول الكريم إليه.

يتم تطبيق الخليط على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف.

نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة حتى يتم الاستفادة الكاملة منه.

يتم تغطية الشعر بكيس من البلاستيك.

ثم نقوم بتمشيط الشعر جيدا قبل الغسل.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعرك حتى نتخلص من بقايا الكريم.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

عند استخدام الوصفة بطريقة سليمة سوف نحصل على شعر ناعم مفرود.

وهذا لأن من مكوناته زيت الزيتون الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتنعيمه، كما أن فيتامين ه‍ يعمل على صحة الشعر.

فوائد كريم بانثينول

يحتوي كريم بانثينول على فوائد كثيرة ومهمة لإعادة صحة الشعر وفروة الرأس، ومن أهم هذه الفوائد الآتي: