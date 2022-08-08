هيخلي شعرك حرير.. اقوي كيراتين صاروخي ضعيه ساعتين علي الشعر ولن تصدقي تنعيم وفرد رهيب زي الهنود

تكون مشكلة الشعر الخشن هي مشكلة أجيال متوارثة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل لذلك نجد أن تلك المشكلة لا تنتهي أبدا لذلك قامت الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن عمل الكرياتين والبروتين في صالونات التجميل كشيء بديل لنعومة الشعر ونجد أنهم قاموا بتدمير الشعر الخاص بهم لأنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر بصحة الشعر كثيرا لذلك لجأ الكثير من هؤلاء إلى البحث عن طريقة لعمل الكرياتين الطبيعي للشعر ووجد أن البيض هو من أكثر المكونات الاساسية التي تعمل على تغذية الشعر وتمده بالفيتامينات اللازمة والمعادن إلى جانب زيت الزيتون وهو من المكونات الأساسية أيضا حيث يساعد على تنعيم الشعر ويحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للشعر وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة كيرياتين الشعر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل يمكن لجميع السيدات أن يوفروا تلك المكونات بكل سهولة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

زيت زيتون.

بيضة.

موزة مهروسة.

زيت جوز هند.

ملعقة قهوة.

طريقة التحضير وصفةالكرياتين

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..