نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخلي شعرك حرير.. اقوي كيراتين صاروخي ضعيه ساعتين علي الشعر ولن تصدقي تنعيم وفرد رهيب زي الهنود في المقال التالي
تكون مشكلة الشعر الخشن هي مشكلة أجيال متوارثة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل لذلك نجد أن تلك المشكلة لا تنتهي أبدا لذلك قامت الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن عمل الكرياتين والبروتين في صالونات التجميل كشيء بديل لنعومة الشعر ونجد أنهم قاموا بتدمير الشعر الخاص بهم لأنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر بصحة الشعر كثيرا لذلك لجأ الكثير من هؤلاء إلى البحث عن طريقة لعمل الكرياتين الطبيعي للشعر ووجد أن البيض هو من أكثر المكونات الاساسية التي تعمل على تغذية الشعر وتمده بالفيتامينات اللازمة والمعادن إلى جانب زيت الزيتون وهو من المكونات الأساسية أيضا حيث يساعد على تنعيم الشعر ويحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للشعر وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة كيرياتين الشعر
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل يمكن لجميع السيدات أن يوفروا تلك المكونات بكل سهولة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- زيت زيتون.
- بيضة.
- موزة مهروسة.
- زيت جوز هند.
- ملعقة قهوة.
طريقة التحضير وصفةالكرياتين
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر البيضة ونقوم بخفقها جيدا ونضعها جانبا.
- نحضر موزة ونقوم بهرسها ونضعها جانبا.
- نحضر القهوة ونضع عليها البيضة المخفوقة والموز المهروس ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بوضع 5 ملاعق من زيت جوز الهند كبيرة على المكونات السابقة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بوضع 5 ملاعق أخرى من زيت الزيتون على المكونات السابقة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نعمل على تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات سويا.
- نغسل الشعر جيدا قبل وضع الكرياتين الطبيعي.
نعمل بعد ذلك على تقسيم الشعر إلى إجزاء ونضع الخليط على كل جزء.
- نلف الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله جيدا.
- سوف نلاحظ مدى تنعيم الشعر والتخلص من الخشونة والتجعد.
- نعمل على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة جيدة ونصل إلى درجة التنعيم المطلوبة.
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