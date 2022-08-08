اصنعي المعمول السعودي في المنزل بمكونات بسيطة

يتم تحضير المعمول السعودي ، بطرق عديدة وحشوات مختلفة في وصفة سهلة وبخطوات مضمونة، يعد أيضاً من أنواع الحلويات السعودي المشهورة جداً في المملكة السعودية، وهو من أحد أشهي أنواع الحلويات الشديدة الانتشار في العالم، وهو عبارة عن كعك بعجوة أو كعك للعيد، هو نوع من الحلويات الشعبية المشهورة في المنطقة العربية وخاصة لبنان وسوريا والأردن، ويتم حشوه بالتمر أو المكسرات أو كالجو أو الفستق الحلبي، يتم تحضيره في عيد الأضحى المبارك، هو من أطيب وألذ الحلويات العربية الشرقية علي سفرة ضيافة العيد، يعد أيضاً من الحلويات الشرقية العربية الأصيلة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل المعمول السعودي بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل المعمول السعودي

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-

5 أكواب من السكر الناعم.

كيلو من دقيق السميد.

نصف كوب حليب بودرة.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

3 أكواب وثلث من السمن.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب ماء ورد.

كيلو فستق حلبي.

كوب ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل المعمول السعودي بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بخلط دقيق السميد، ونصف كمية السكر، والحليب البودرة معاً. ثم نقوم بإضافة الفانيليا والخميرة، بعد إذابتها في الماء الفاتر. بعد ذلك نضيف السمن المذاب علي النار متوسطة، إلي الخليط ويقلب جيداً حتي يغطي كل الخليط بالسمن. ثم نبدأ في عجن جميع المكونات بعد إضافة الماء وماء الورد، ونستمر في العجن حتي نحصل عجينة ناعمة وسلسة. بعد ذلك أتركي العجينة ترتاح، جانباً لمدة ساعتين تقريباً.

طريقة تحضير الحشو

من هنا سوف نقدم لكم خطوات تحضير الحشو في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-