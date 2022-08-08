نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر أعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
غزل البنات هو من الحلويات القطنية المشهورة للغاية ويحبها الكثير من الاطفال وخاصة البنات الذين يفضلون اللون الوردي ونجد أن تلك الحلوى لها الكثير من الأسماء مثل ذقن الشايب أو ذقن الرجل العجوز وذلك لأنها تشبه الشعر الكثيف في ملمسها ويتم بيعها في المتنزهات والملاهي حيث يقف البائع المتجول بعملها وهو يقف بعربة لصناعة غزل البنات فلا يتم بيعها في السوبر الماركت أو المتاجر الكبيرة التي تعرف باسم الهايبر ونجد أنه عملت ربة المنزل جاهدة على عمل ذلك الغزل في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله في المنزل بكل سهولة من خلال هذا المقال حتى تستطيع أن تستفيد منه جميع ربات المنازل.
مكونات وصفة عمل غزل البنات
تتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة للغاية يمكن أن تتوفر بسهولة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- كوب سكر.
- عيدان خشبية.
- لون طعام.
- مكعب زبدة.
طريقة تحضير وصفة عمل غزل البنات
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به الزبدة والسكر ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتم كرملة السكر.
- نضع بعد ذلك السكر المكرمل في وعاء عميق على النار ونضع عليه لون الطعام.
- نستمر في تقليب المكونات حتى تبدأ ظهر الشعر الخاص بحلوى غزل البنات.
- نحضر العيدان الخشبية ونقوم بلف الشعر عليها حتى يتكون كمية شعر كثيفه على العيدان.
- نقوم بتقديمها بكل سهولة إلى أفراد الأسرة.
- تكرر تلك الخطوات حتى ننتهي من كمية الغزل الذي لدينا.
- نلاحظ أن تلك الطريقة من أسهل الطرق الخاصة بإعداد الغزل.
فوائد عمل غزل البنات المنزلي
نجد لعمل غزل البنات المنزلي فوائد عديدة سوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية.
- يتميز بالنظافة عندما نقوم بعمله في المنزل.
لا يحتوي على ألوان صناعية.
- نقوم بعمل منه كميات كبيرة أكثر من الخارج.
- لا يكلفنا أي مصاريف إضافية.
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