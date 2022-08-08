طريقة عمل فتة اللحمة الضاني على أصولها بالطريقة المصرية بخلطة لذيذة وطعم روعه

طريقة عمل الفتة باللحم الضاني، من الأكلات العربية الشهيرة في الأعياد وتعد من الوجبات التي الشعبية في كل بلد أثناء عيد الأضحى هي فتة اللحم الضاني، حيث أنها تعتبر من الوجبات الشهية واللذيذة وذو مذاق رائع ومميز، وتعد من الوجبات التي تقدم على مائدة الغداء في العيد مع الكفتة المشوية والكوارع وغيرها من الأكلات الشهية، ولكن يصعب على بعض الناس تحضيرها، لذلك سوف نقوم بعمل فتة اللحم الضاني بكل تفاصيلها.

تعد الفتة باللحم الضاني هي من أهم أنواع المأكولات التي تقدم على المائدة خلال عيد الأضحى المبارك، وتعتبر من الوجبات المهمة لأنها تحتوى على فوائد كثيرة وأيضا على مذاق لذيذ ومميز وخصوصا عند تحضيرها باللحم الضاني، فسوف نقوم بتحضير اللحم الضاني وعمل الفتة بشكل سهل وبمنتهى البساطة وبمكونات بسيطة و سهلة ومتاحة دائما.

طريقة عمل فتة اللحم الضاني

مقادير شوربة اللحم الضاني

كيلو من اللحم الضانى.

ماء لسلق اللحم.

بصلة صغيرة.

٢ ورقة لورا.

مقادير الأرز:-

٢ كوب من الأرز.

ملعقتين من السمن البلدي او السمن النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشه من الملح الفلفل الأسود.

٢ كوب من الماء.

ورقة لورا.

مقادير صلصة الفتة

نصف كيلو من عصير الطماطم.

٢ ملعقة من الصلصة المعلبة.

٣ فص ثوم مفروم.

ملعقتين من السمن.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

كمون.

مقادير دقة الفتة

٣ فص ثوم مفروم.

ربع كوب من الخل.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

كمون.

٢ ملعقة سمن.

٢ خبز شامي محمص ومقطع.

طريقة التحضير:-