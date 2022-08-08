نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان من اول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان هو إجراء يجعل الأسنان أكثر بياضًا هناك عدة أنواع من تبييض الأسنان مثل التبييض التي تتم كيميائي ويتم إجراءات إزالة التصبغ الداخلي من سطح الأسنان، وذلك في العيادة او مراكز الاسنان، يتضمن التبييض الكيميائي رش مادة كيميائية تجعل الأسنان أكثر بياضًا ، ويتم ذلك غالبًا باستخدام جهاز معين، هناك العديد من الطرق لتبييض الأسنان في المنزل للأشخاص الذين لا يحبون استخدام المواد الكيميائية خذ جلًا أو معجون أسنان وافركه برفق على جميع الأسطح التي تم رشها. ستكون النتيجة بدائية للغاية، لكن يمكنك البدء من هناك.

صودا الخبز لتبييض الاسنان

يعتبر استخدام صودا الخبز مناسباً ، حيث أنها قادرة على تبييض الأسنان ، وبالتالي فهي من المواد المستخدمة في معاجين الأسنا. تسمح صنفرة صودا الخبز لكشط التصبغ السطحي، وهذه المادة عبارة عن حمض يمنع نمو البكتيريا عن طريق تكوين وسط أساسي يمنع نمو الخمائر، ننصحك باستبدال معجون أسنانك المعتاد بمعجون أسنان مبيض أشارت بعض الدراسات إلى أن معاجين الأسنان المحتوية على صودا الخبز لها تأثير واضح على تبييض الأسنان، وكلما ارتفعت نسبة صودا الخبز في معجون الأسنان ، زادت قدرته على التبييض.

وصفة زيت الزيتون لتبييض الأسنان:

زيت الزيتون له دور فعال في تبييض الاسنان وهذه الوصفة تعتمد على استخدام زيت الزيتون والقطن وصابون مرسيليا لتبييض فعال: افركي أسنانك بقطعة قطن مبللة بالزيت بينما ينظف معجون الأسنان الأسطح الملامسة للقطن.

وصفة خل التفاح لتبييض الأسنان:

كم مرة حرصنا على ترطيب أسناننا عن طريق خلط الماء وصودا الخبز للبعض؟ لكن نظامنا الغذائي اليومي يحتوي على الكثير من السكريات التي تبيض أسناننا. لتجنب أي مشكلة ، يمكنك دائمًا تناول القليل من خل التفاح أو إضافة القليل من الخل إلى معجون أسنانك.

وصفة عصير الليمون لتبييض الأسنان:

عصير الليمون هو الحل الطبيعي لتبييض الأسنان. اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع القليل من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) وافركيها على أسنانك. بمجرد أن يتحقق تأثير التبييض ، ضع في اعتبارك أنه لا ينصح بترك الليمون على الأسنان لعدة أيام ، ولا حتى مع الأسنان الحساسة.