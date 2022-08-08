نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مشروبات طبيعية لتنظيف القولون من فضلات سنين لن تصدقي ما يفعله كوب واحد يومياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروبات طبيعية لتنظيف القولون، يعتبر القولون هو من أهم الأعضاء التي تكون ضرورية في تكوين الجهاز الهضمي، ولكنه سرعان مايتعرض للعديد من المشكلات الصحية والتي يكون لها بعض الأعراض ومنها الشعور بالإمساك والانتفاخ وأيضا وجود الغازات والشعور بآلام في البطن، فلا بد من وقت لآخر العمل علي تنظيف القولون بشكل مستمر حتى نتخلص من كافة السموم الموجودة به.

نلاحظ أن الأمراض التي تصيب القولون هي مرض العصر حيث نجد فئة كبيرة جدا يعانون من القولون والقولون العصبي نظرا للعديد من العوامل، ومن أهم أعراض القولون الإمساك والانتفاخ والشعور بآلام المعدة، ولكن يلجأ جميع الأشخاص بالبحث عن سبل للتخلص من تلك الأعراض ومن أهمها تناول المشروبات الطبيعية لتنظيف القولون.

مشروبات طبيعية لتنظيف القولون

مشروب شاي الزنجبيل

نجد أن شاي الزنجبيل هو من أهم المشروبات التي تعمل على تعزيز عملية الهضم وتحسين عملية التمثيل الغذائي ويمكن استخدامه كالآتي:

المقادير

ملعقة صغيرة من شاي الزنجبيل.

كوب واحد من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نضع ملعقة صغيرة من شاي الزنجبيل في كوب ثم نضيف عليه كوب واحد من الماء المغلي وتركه قليلا.

نتناول كوب من شاي الزنجبيل بشكل متكرر كل صباح حتى نعمل على التخلص من الانتفاخات والغازات نهائيا.

مشروب النعناع لتنظيف القولون

يعتبر النعناع هو من أفضل الأعشاب الطبيعية حيث يضمن النعناع بعض العناصر الطبيعية ومنها زيت المنثول الذي يعمل على تهدئة القولون ومنع التشنجات ويمكن استخدامه كالتالي:

المقادير

ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

كوب واحد من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نضع ملعقة كبيرة من النعناع الجاف ثم نضيف إليها كوب واحد من الماء المغلي ونتركها قليلا.

نتناول كوب النعناع وهو ساخن حتي تعمل علي تهدئة القولون فتناوله بشكل مستمر.

مشروب الكركم لتنظيف القولون

يحتوي الكركم على بعض المواد الطبيعية مثل مادة الكركمين التي تعمل بشكل فعال على حماية القولون من التعرض للاصابة بالامراض، كما انه يساهم بشكل في سهولة الهضم ويمكن تناوله كالتالي:

المقادير

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

كوب واحد من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نضيف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون إلى كوب واحد من الماء المغلي و نتناوله كل صباح على الريق.

مشروب البابونج لتنظيف القولون

نجد أن مشروب البابونج هو من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تعمل علي تهدئة المعدة وطرد الغازات ومنع حدوث الانتفاخات، فهو بمثابة الحل السحري لتنظيف القولون، ويمكن تناوله كالاتي:

المقادير

مقدار مناسب من أعشاب البابونج.

كوب واحد من الماء المغلي.

طريقة التحضير