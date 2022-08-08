نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود للعرايس.. مقشر النشا والخل للتخلص من البثور والبقع السوداء والنمش في ثواني هتبقي قمر 14 في المقال التالي
أصبح تفتيح الجسم والوجه من الاشياء المهمة بالنسبة للمرأة والتي تعطيها مظهر جمالي رائع وتجعلها تشعر بمدى الثقة في النفس لذلك أخذ الكثير من السيدات يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تحل مشكلة البشرة والجسم حيث تنتج مشاكل البشرة نتيجة عدم الاهتمام بها، والتعرض لدرجات من السخونة العالية أو درجات برودة شديدة وعدم استخدام المرطبات الطبيعية القوية لذلك قمنا اليوم بتوفير لكم مقشر فعال يساعد على تقشير البشرة والتخلص من البقع الداكنة وتتكون تلك الوصفة من نشا وخل وعرفت تلك المكونات بمدى فاعليتها في تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة والحرص على التخلص من الجلد الميت وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة النشا والخل المقشر الطبيعي
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا منها النشا والخل وهي من المكونات المتوفرة في جميع المنازل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.
- ملعقة نشا.
- ملعقة خل.
- ماء ورد حسب الحاجة.
- ملعقة ملح.
- ٢ ملعقة زيت زيتون.
طريقة تحضير وصفة النشا والخل
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به النشاوالملح ونقلبهم جيدا.
- نضع عليهم ملعقة من الخل ونقلب المكونات جيدا.
- نضع ماء الورد تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع بعد ذلك زيت الزيتون بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متجانس.
- نضع الخليط على الوجه والجسم مع عمل حركات دائرية بشكل جيد.
- نترك الخليط على الوجه والجسم حتى تجف تماما ثم نقوم بفركها جيدا سوف نلاحظ بأن البشرة أصبحت بيضاء وتخلصنا من جميع الأماكن الداكنة.
فوائد النشا للبشرة
نجد أن للنشا الفوائد العديدة للبشرة فلا يمكن الاستغناء عنه في كثير من الوصفات وسوف نوضح فوائده من خلال النقاط التالية.
- يساعد على تفتيح البشرة ويقضي على البقع الداكنة.
- يساعد في تنعيم البشرة والتخلص من التشققات الموجودة في البشرة.
- يساهم في القضاء على التجاعيد ويحرص على تخفيفها.
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