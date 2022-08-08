نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. دهنة منه قبل النوم تزيل التجاعيد والهالات السوداء وتبيض بشرتك في 10 دقائق هتبقي زي ملكات الجمال في المقال التالي
عندما نتقدم في السن تبدأ الخطوط الصغيرة في الظهور على الوجه في الجبهة ومنطقة حول العينين إلى جانب الهالات السوداء التي توحي بالإرهاق الشديد وعدم النوم بشكل جيد لذلك أخذت الكثير من هؤلاء السيدات يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تقلل من ظهور التجاعيد وكانت وصفة لبان الذكر هي الحل لمثل هذه المشاكل فهو يحتوي على مادة صمغية يوجد بها نسبة كولاجين عالية وتقوم بشد البشرة والتخلص من الخطوط والقضاء على الهالات السوداء وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة لبان الذكر
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكاليف إضافية وسوف نوضح المكونات الأساسية لهذه الموصفة من خلال النقاط التالية.
- لبان ذكر.
- ماء.
- ملعقة كركم.
- ملعقة نشا.
- زيت لوز.
- فازلين.
طريقة تحضير وصفة لبان الذكر
تحضر الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات والفتيات أن يقوموا بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به اللبان والماء ونرفعه على النار ونتركه يغلي.
- عند تمام الغليان نرفعه من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.
- ثم نقوم بتصفية ماء لبان الذكر ونضعها جانبا.
- نحضر وعاء أخر ونضع به المكونات الجافة من نشا وكركم ونقلبهم جيدا حتي يتجانسوا.
- نقوم بوضع ماء لبان الذكر عليهم بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بوضع الفازلين على الزيت ونقلبهم جيدا حتى يتم فك الفازلين.
- نخلط مكونات الزيت على الخليط ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بعد ذلك بغسل الوجه جيدا مع تنشيفه ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه قبل النوم ونتركه حتى يجف ثم نقوم بغسله.
- ثم نقوم بوضع أي نوع مرطب لدينا ونذهب إلى النوم وسوف نلاحظ في الصباح التالي مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والاسمرار والتجاعيد والهالات السوداء.
- على جميع السيدات الذي يبلغ عمرهن فوق سن الأربعين تكون تلك الوصفة صالحة جدا لهم لتساعدهم على التخلص من جميع مشاكل البشرة التي تواجههم.
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