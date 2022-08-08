كولاجين طبيعي.. دهنة منه قبل النوم تزيل التجاعيد والهالات السوداء وتبيض بشرتك في 10 دقائق هتبقي زي ملكات الجمال

عندما نتقدم في السن تبدأ الخطوط الصغيرة في الظهور على الوجه في الجبهة ومنطقة حول العينين إلى جانب الهالات السوداء التي توحي بالإرهاق الشديد وعدم النوم بشكل جيد لذلك أخذت الكثير من هؤلاء السيدات يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تقلل من ظهور التجاعيد وكانت وصفة لبان الذكر هي الحل لمثل هذه المشاكل فهو يحتوي على مادة صمغية يوجد بها نسبة كولاجين عالية وتقوم بشد البشرة والتخلص من الخطوط والقضاء على الهالات السوداء وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة لبان الذكر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكاليف إضافية وسوف نوضح المكونات الأساسية لهذه الموصفة من خلال النقاط التالية.

لبان ذكر.

ماء.

ملعقة كركم.

ملعقة نشا.

زيت لوز.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر

تحضر الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات والفتيات أن يقوموا بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.