خلطة الكوافيرات للعرايس.. القهوة والليمون لتقشير وتبيض الجسم وإزالة سواد السنين هتبقي أحلي من الكوريات

نجد أن مشكلة السواد والاسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الجسم تكون مشكلة الكثير من السيدات والفتيات حيث يكثر تواجد الاسمرار في منطقة الركب، الأكواع، تحت الأبط والمناطق الحساسة وقام الكثير من هؤلاء السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك الأماكن الداكنة وتم إيجاد مكونين أساسين لهم فاعلية كبيرة في التفتيح هم القهوة والعسل فتحتوي القهوة على مضادات أكسدة مفيدة جدا لصحة البشرة وتساعد على تفتيحها وتخلصنا من الأماكن الداكنة ونجد أيضا العسل الأبيض الذي يكون بمثابة كنز للبشرة فهو يساعد على تغذيتها وترطيبها من الجفاف وسوف نوضح طريقة تحضير هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القهوة والعسل

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا يمكن للجميع أن يقوموا بتوفيرها وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

ملعقة قهوة كبيرة.

ملعقة نشا.

٢ ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عسل.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة القهوة والعسل

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به القهوة والنشا ونقلبهم جيدا.

نقوم بوضع الماء بالتدريج عليهم مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع العسل على المكونات السابقة ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت ونستمر في التقليب.

نقوم بوضع الوصفة على الجسم والأماكن الداكنة وعلى الوجه أيضا في صالحة لكل جزء في البشرة.

نقوم بوضع الوصفة على الجسم والأماكن الداكنة وعلى الوجه أيضا في صالحة لكل جزء في البشرة. نترك الوصفة لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بغسلها بالماء.

سوف نلاحظ مدى تفتيح الجسم والأماكن الداكنة والقضاء على تجاعيد الوجه من أول استعمال.

فوائد العسل للبشرة

نجد أن للعسل الكثير من الفوائد التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.