طريقة عمل كريم كولاجين لوصفة طبيعية لشد البشرة وإزالة الترهلات

معظم السيدات والفتيات يعانون من مشاكل البشرة وترهلات الوجه والتخلص من التجاعيد، حيث تعتبر البشرة الوجه من أكثر المناطق التى تحتاج العناية ويعود هذا السبب إلى التقدم في العمر وهذا ما يدفع السيدات إلى البحث على طرق لشد البشرة، وحيث يعتبر الكولاجين منالمنتجات الطبيعية للبشرة ويعالج جميع مشاكل البشرة لكى تحصل البشرة على أكثر نضارة، وحيث أن الكولاجين يساعد على منع ظهورالتجاعيد في سن مبكرة ويسهم أيضا في تعزيز مرونة الجلد، وكما أن كريم الكولاجين يحافظ على نضارة البشرة ويساعد أيضاً على منع ظهور الهالات السوداء حول العين، يجعل كريم الكولاجين البشرة أكثر حيوية وشباباً ويعمل أيضاً على شد الجلد المترهل وتقويته، وكما يعمل على مكافحة علامات الشيخوخة، وللتعرف على طريقة تحضير هذا الماسك يمكنك متابعة هذا المقال وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الترهلات والتخلص من التجاعيد في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة

المكونات:

خمس نقاط من إبرة الراعي .

خمس نقاط من زيت الورد الأساسي .

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند .

ملعقة ونصف كبيرة من العسل النحل .

ملعقة صغيرة من فيتامين E.

وعاء للخلط .

طريقة التحضير :