نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم كولاجين لوصفة طبيعية لشد البشرة وإزالة الترهلات في المقال التالي
معظم السيدات والفتيات يعانون من مشاكل البشرة وترهلات الوجه والتخلص من التجاعيد، حيث تعتبر البشرة الوجه من أكثر المناطق التى تحتاج العناية ويعود هذا السبب إلى التقدم في العمر وهذا ما يدفع السيدات إلى البحث على طرق لشد البشرة، وحيث يعتبر الكولاجين منالمنتجات الطبيعية للبشرة ويعالج جميع مشاكل البشرة لكى تحصل البشرة على أكثر نضارة، وحيث أن الكولاجين يساعد على منع ظهورالتجاعيد في سن مبكرة ويسهم أيضا في تعزيز مرونة الجلد، وكما أن كريم الكولاجين يحافظ على نضارة البشرة ويساعد أيضاً على منع ظهور الهالات السوداء حول العين، يجعل كريم الكولاجين البشرة أكثر حيوية وشباباً ويعمل أيضاً على شد الجلد المترهل وتقويته، وكما يعمل على مكافحة علامات الشيخوخة، وللتعرف على طريقة تحضير هذا الماسك يمكنك متابعة هذا المقال وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الترهلات والتخلص من التجاعيد في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة
المكونات:
- خمس نقاط من إبرة الراعي.
- خمس نقاط من زيت الورد الأساسي.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة ونصف كبيرة من العسل النحل.
- ملعقة صغيرة من فيتامين E.
- وعاء للخلط.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب للخلط ثم ضعي فيه ملعقة ونصف كبيرة من العسل النحل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثم بعد ذلك ضعي الوعاء على نار هادئة تماماً حتى يذوب الخليط تماماً واحرصي على تحريك المزيج بين الحين والآخر منعاً للإلتصاق الخليط في الوعاء.
- الخطوة الثانية يتم إضافة ملعقة صغيرة من فيتامين E مع خمس نقاط من إبرة الراعي ثم بعد ذلك ضيفي إليهم خمس نقاط من زيت الورد الأساسي ثم بعد ذلك اتركي المزيج لمدة ثلاث دقائق على النار ثم بعد ذلك قومي برفع الوعاء من على النار وبعد ذلك قومي بتقليب المزيج حتى يصبح القوام مثل الكريم ثم دعي المزيج حتى يبرد تماماً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر محكم للغلق ثم ضعي المزيج في الوعاء وبعد ذلك قومي بغسيل الوجه بالماء الفاتر ثم بعد ذلك نجفف الوجه جيداً ثم نفرد الماسك الكولاجين على البشرة ونترك كريم الكولاجين على البشرة لمدة ساعة ثم بعد ذلك اغسلى البشرة بالماء الفاتر وبعد ذلك ضعي كريم مرطب على الوجه وكرري وصفة كريم الكولاجين الطبيعي لمدة يومين في الاسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم كولاجين لوصفة طبيعية لشد البشرة وإزالة الترهلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.