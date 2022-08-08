كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على حب الشباب بمكونات طبيعية

كريم الليمون والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة ومغذية للبشرة، يعمل الكريم على تغذية البشرة، لاحتوائها على بعض من العناصر الهامة مثل النحاس والزنك وذلك لاحتوائه على الشمر وهو من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، كما يعمل الكريم على تفتيح البشرة والتخلص من الحبوب وذلك لاحتوائه على النشا والليمون وهما لهما خصائص تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويعد هذا الكريم من الكريمات التي يتم تحضيرها من خلال مكونات متوفر بالمنزل من الطبيعية فهي لا تضر البشرة في شيء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الليمون والنشا بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل كريم الليمون والنشا بالمنزل

يتكون الكريم من مكونات بسيطة جداً تعمل على تغذية البشرة وهي كما يلي:ـ

حبة كبيرة من الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الشمر.

كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

من خلال خطوات سهلة يمكننا إعداد وتحضير كريم الليمون والنشا بالمنزل والخطوات هي كما يلي:ـ

تقطع حبة الليمون إلي نصفين ثم نقوم بعصر كل نصف حتي نتخلص من عصير الليمون. ثم نقوم بتقطيع قشر الليمون إلي شرائح رفيعة ثم توضع داخل وعاء قابل للطهي( تستخدم قشور الليمون دون عصير الليمون). نضيف إلي قشور الليمون ملعقتين الشمر ثم نضيف كوب من الماء ثم نضع الخليط على نار منخفضة حتي الغليان مع مراعاة التقليب من حين لآخر. يترك الخليط على النار حتي يغلي لبضع دقائق ويتحول للون الأصفر، ثم نطفئ النار ويترك الخليط حتي يبرد. يقسم الخليط إلي جزئيين جزء يحفظ الجزء الأول في عبوة ويستخدم كتونر للبشرة يرش على الوجه صباحاً ومساءً. أما الجزء الثاني من الخليط يستخدم لعمل الكريم وذلك بوضع الخليط في وعاء، ثم نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من النشا. ثم نمزج المكونات حتي يذوب النشا تماماً ويصبح بدون تكتلات، ثم نضع الخليط على نار منخفضة مع التقليب المستمر. يترك الخليط يغلى لمدة من ما بين 5 إلي عشر دقائق حتي يصبح بقوام كثيف وثقيل خالي من التكتلات. يرفع الخليط بعيداً عن النار ويترك حتي يبرد، ثم يحفظ داخل عبوة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ويستخدم للبشرة الدهنية. أما إذا تم استخدامه للبشرة الجافة أو العادية يتم إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز إلي الكريم ونقلبه جيداً، ثم يستخدم للبشرة.

طريقة الاستخدام

يتم تنظيف البشرة جيداً بالماء الفاتر، ثم ترش بالتونر الذي يتم تجهيزه مسبقاً ثم يترك حتي يجف. ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة ويدلك بحركات دائرية حتي يمتصه الجلد. يستخدم الكريم مرة إلي مرتين في اليوم ويفضل استخدامه قبل النوم، يحتفظ بالكريم لمدة أسبوع داخل الثلاجة.

نصائح عند عمل الكريم بالمنزل