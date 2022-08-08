فطائر بالسمسم بقوام هش وطعم احلي من الجاهز

تعد فطائر بالسمسم ، من أشهي وألذ أنواع المخبوزات الطرية التي يمكنك صنعها في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة في متناول الجميع، وهي عبارة عن فطائر من الطحين واللبن والسكر وتغطي بالسمسم لها قوام طري وهش، تتميز أيضاً بمذاق طيب ورائحة ذكية تجعل الإقبال عليها كثير، يمكن تقديمها للأطفال في الصباح علي الإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن كوجبة غذائية متكاملة وصحية، لأنها تحتوي علي البيض والحليب وهما مصدراً مهماً للكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان، هي فطائر سريعة وسهلة التحضير لا تحتاج إلي وقت أو مجهود عن إعدادها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر بالسمسم بخطوات بسيطة.

مكونات عمل فطائر بالسمسم

تحتوي هذه الفطائر الشهية علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة كبيرة من اللبن البودرة.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

حبة من البيض.

معلقة صغيرة من الخل.

معلقة من الزبدة.

2 معلقة من الزيت.

للوجه:-

ربع كوب من دبس الرومان مذاب في كوب ماء.

كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير فطائر بالسمسم هش ولذيذة وهي كالتالي:-

يتم إحضار وعاء ونضع به اللبن مع الخميرة والسكر، ويتم خفقهم جيداً ثم نتركهم جانباً ونغطي لمدة 5 دقائق. ثم نضيف عليهم البيضة والزيت والزبدة ونخلط، بعد ذلك نخلط المواد الجافه مع بعض، واضيفيها للمواد السائلة ونعجن لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نغطي العجين ونتركه يخمر جانباً من ربع ساعة إلي نصف ساعة، ثم نقوم بتقطيع العجين قطع متساوية يرتاح. ثم نفرد كل قطعة ونلفها طولياً بحجم البقسماط، مع أخذ كل أثنين مع بعض واعمليهم ضفيرة واقفليها دائرة. بعد ذلك ضعيها في دبس الرمان ثم في السمسم، ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت واتركيها ترتاح 10 دقائق. ثم ادخليها فرن ساخن علي درجة حرارة عالية، لمدة ربع ساعة تقريباً حتي يأخذ لونناً ذهبياً جميلاً، ثم نخرجه ويقدم بارد أو ساخن بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل فطائر السمسم الهشة و اللذيذة

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الفطائر الشهية وهي كالاتي:-