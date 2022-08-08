بسكويت الزبدة الدايب دوب بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ من محلات الحلويات

طريقة عمل بسكويت الزبدة، البسكويت من أنواع المخبوزات التي تفضل في الأعياد والمناسبات، حيث أنه يتميز بخفيه وهشاشة طعمه، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي تقدم مع كوب الشاي باللبن لعمل أفطار خفيف على الصباح، ويعد من أسهل الوصفات التي تقدم لسهولة تحضيرها ومكوناتها متوفرة البسيطة، وسوف نقدم لكى عزيزتي وصفة بسكويت الزبدة بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها في المنزل.

إعداد بسكويت الزبدة في البيت

تتعدد وتتشكل أنواع نكهات البسكويت ويعد بسكويت الزبدة من أشهى وأطعم النكهات، حيث يتميز برائحه الزبدة التي تكسبه الطعم والمذاق اللذيذ وإليكم خطوات شرح وصفه بسكويت الزبدة.

إعداد وصفه بسكويت الزبدة

المكونات

اربع أكواب من الدقيق.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح.

ربع كوب من النشا.

كوب سكر.

بيضتين.

كوب إلا ربع زبده.

تحضير وصفة البسكويت

نحضر وعاء كبير ونضع السكر والزبدة ونخلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، ثم نضع البيض واحده تلو الأخرى ونضع الفانيليا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ولونه أبيض.

نحضر وعاء آخر كبير ونضع الدقيق والبيكينج باودر والملح والنشا ونقلبهم جيداً.

نضع وعاء الزبدة والبيض على وعاء الدقيق ونقلب حتى تختفى كل آثار الدقيق ونحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بتشكيل البسكويت ونضعه على صينية مدهونة بورق الزبدة ونضعه في الفرن على درجه حرارة

نترك البسكويت في الفرن لمدة نصف ساعه حتى ينضج ويحمر وجهه.

يخرج من الفرن ويغطا حتى يحتفظ بخفيه الطعم.

هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي تقدم لعمل اشهر أنواع البسكويت بالزبدة، حيث أنها تتميز بطعمها الحلو واللذيذ الذي يحبونه جميع الأطفال ويرغبون دائماً فى تناوله باستمرار، حيث أنه يوفر عليكى الجهد والمال لأنة لا يستغرق بضع دقائق في تحضيره، حيث أنه يتميز أنه من الوصفات ألسهلة والسريعة للحصول على بسكويت ناعم، وتضيف نكهه الزبدة البسكويت الطعم والمذاق الشهي، حيث يعد مع كوب الشاي الذي يضيف إليه الطعم الخاص والمميز، فلا داعى سيدتي بشراء البسكويت من المحلات الجاهزة وعمله في البيت بكل سهوله لأولادنا لحماية أسرتنا من الأمراض