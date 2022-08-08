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طريقة عمل المش الفلاحي، يعد المش الفلاحي من ألذ واحلي أنواع الأجبان، وبعدها بعض الأشخاص كوجبة خفيفة على الفطور، ويعتبر المش الفلاحي من الوجبات المفضلة عند الفلاحين وهما أساس طريقة تحضيرها، وتعد من الأكلات الشعبية المصرية التي توجد في كل بيت مصري، وهي تعتبر تخمير ألجبنه المالحة ويميل لون المش الفلاحي إلى اللون الأصفر، فسوف نقدم إليكم طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات المش الفلاحي كيلو من الجبن القريش الطازج.

كوب إلا ربع من الملح.

٤ ثمار من الفلفل الأحمر الحار.

كوب من المورتة وهى خلاصة السمن البلدي عند إذابته.

٣ ورق لورا.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من ألشطه.

اربع أكواب من شرش الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من الحلبة الحصى. الطريقة:- نقوم بتحضير صينية ونضع بها الجبن القريش ونقوم بفردها بها وضغطها.

نحضر وعاء نضع بداخله المورتة وشرش الحليب ونضيف عليهم البابريكا والشطة والملح وورق اللورا.

نقوم بالتقليب جيداً ثم نحضر برطمان زجاجى حسب كمية المش.

نقوم بإضافة الجبنة القريش ثم نضع عليها المورتة المتبلة سابقا.

نضع عليها الحلبة الحصى ونضع القليل من الماء حتى لا تصبح مالحة بكمية كبيرة.

نضع الفلفل الحار ثم نقوم بعد ذلك بغلق البرطمان جيدا بورق ألومنيوم وعليه غطاء البرطمان بإحكام. طريقة أخرى لإعداد المش الفلاحى:- المكونات:- كوب من الجبن القريش.

كوب من الملح.

كوب من الحليب المغلي.

ملعقة من الشطة.

واحد فلفل احمر حار.

قشور برتقال.

٢ ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

٢ ملعقة كبيرة من خميرة المش.

٢ ملعقة كبيرة من الطحينة.

٢ ملعقة من الزيت. الطريقة:- في وعاء نضع الجبن القريش وعليه كمية قليلة من الملح ثم نقلب جيدا تترك لمدة خمس ساعات حتى نتخلص من كمية الماء الزائد بالجبن.

نقوم بتحضير برطمان زجاج نظيف ونضع به الجبن والحليب والشطة والفلفل الحار.

ثم نضيف قشر البرتقال وعليه الكمية المتبقية من الملح.

نغلق البرطمان جيدا ويرج الخليط بداخله حتى تتجانس المكونات تماماً.

يتم البرطمان مغلقا بإحكام لمدة ٥ أيام مع الحرص على رج البرطمان من الحين للآخر. عمر شويل - جدة طريقة عمل المش الفلاحي على أصوله بطريقة الفلاحين بمقادير وملح مظبوط وطعم روعه - ثقفني

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