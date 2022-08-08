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طرق لتسوية اللحم بسرعة، تعد اللحوم هي مصدر البروتين والدهون الغير ضارة وتحتوى أيضا على قيمة غذائية متكاملة، لذلك تلجأ بعض ربات البيوت إلى تحضيرها لأسرتها وتقوم باختيار أكثر قطعة لحم مفيدة بدون أي دهون ضارة، ولكن بعض قطع اللحم لا تنضج سريعا وتأخذ وقتا طويلاً في التسوية، لذلك ينصح باستخدام بعض المكونات للمساعدة على تسويتها سريعا، إليكم هذه الطرق البسيطة. افضل طريق لتسوية اللحم بسرعة أولا:- السكر:- يساهم السكر في سرعة تسوية اللحم لأنه يحتوى على مكونات تساعد على نضج اللحوم الكبيرة، وعند تسريع عملية تسوية اللحم يمكن إضافة ملعقتين من السكر على اللحم عند السلق حتى يتمكن من تسويته اللحم ويكتمل نضوجه ويجب الحرص على عدم الإفراط في السكر. ثانياً: الخل:- يعد الخل من المكونات التي لها قدرة على تسوية وتطريه اللحم المسلوق ويساعد على نضج الطعام عامة، ويستخدم بوضع قطرات في وعاء طبخ اللحم على المرقة حتى يتمكن من المساعدة في نضج اللحم، و يغلق الإناء بإحكام حتى تتم تسوية اللحم.

يمكن استخدام الخل عند غسل اللحم قبل وضعها على النار وتسويتها. ثالثاً: نواة التمر:- من الأسرار التي تساعد على تسوية اللحم وتستخدم منذ القدم ولكن لا يعرفها الكثيرون هي إضافة نواة التمر إلى مرقة اللحم المسلوقة، لذلك يجب إضافة بعض من نواة التمر المنزوعة من التمر ومغسولة جيدا ومجففة وتوضع مع اللحم حتى يصبح ناضجا وبأسرع وقت. رابعاً: اختيار نوع اللحوم الجيدة:- يجب اختيار نوع من قطعة اللحم جيدا حتى يتم تسويته سريعا ويتم الابتعاد عن اللحوم المجمدة والابتعاد عن اللحوم الكبيرة في السن، حيث إن اللحم الصغير في السن ينضج سريعاً. خامساً: استخدام إناء الضغط:- تعد هذه الطريقة من طرق التقنيات الحديثة التي تساعد على تسوية الطعام واللحوم الكبيرة سريعاً على رأسها إناء الضغط وهى تعد من أنواع الأواني التي تقوم بقمر اللحوم وتقوم بتسويتها سريعا ولكن يجب معرفة طريقة استخدامها فضلا عن خطورة استخدامها لمن لا يعرف الطريقة فيجب الحرص على تنفيس الهواء والبخار منها عند انتهاء التسوية قبل فتحها حتى نتفادى انفجارها. عمر شويل - جدة مهما كان حجم اللحمة ملعقة جهنمية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ هتستوي وهتبقي زي الزبده - ثقفني

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