بدون فرن حضري فطائر الطاسة السريعة بالجبنة سهلة واقتصادية وبطعم روعة

فطائر الطاسة السريعة بالجبنة ، من الفطائر السهلة والاقتصادية التي يتم تحضيرها باستخدام حشوة اقتصادية وبسيطة وهي الجبن، ويتم تقديمها بأي نوع من أنواع الجبن الذي نفضله، وتعد هي من أنسب الفطائر التي يتم تقديمها في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها في وجبة العشاء فهي وجبة خفيفة، وتندرج تحت الفطائر السريعة التي لا تحتوي على الخميرة ولا تحتاج إلي الفرن، يتم تسويتها باستخدام أي مقلاة متوفرة بالمنزل، وتعد هي أيضًا من الفطائر التي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود فطريقة تحضيرها وتشكيلها تتم بكل سهولة وبساطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بالجبنة بخطوات مُبسطة دون تعقيد.

مكونات عمل فطائر الطاسة السريعة بالجبنة

يتكون هذا النوع من الفطائر من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كيلو دقيق أبيض فاخر.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة صغيرة خل.

رشة ملح.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب حليب سائل.

كوب ماء فاتر أو حسب احتياج العجينة.

للحشو

جبنة موتزاريلا .

طريقة التحضير

يتم تجهيز فطائر الطاسة السريعة بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف إليه البيكنج بودر ورشة الملح والسكر ونقلب المكونات الجافة مع بعضهم البعض جيدًا حتى تتجانس. نعمل حفرة في وسط الدقيق ونضع بها البيضة والخل والزيت والحليب، ثم نبدأ بعجن جميع المكونات مع بعض مع إضافة الماء تدريجيًا حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة.

طريقة تشكيل العجينة

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى 6 كرات متساوية في الحجم، ثم نضع الكرات في صينية مدهون بقليل من الزيت ثم نقوم بتغليف الكرات بالقليل من الزيت. ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك لمدة 10 دقائق حتى ترتاح كرات العجين ويسهل فردها وتشكيلها. نقوم بفرد الفطائر على سطح صلب مدهون بقليل من الزيت ونفرد العجينة جيدًا باستخدام النشابة، حتى تصبح بسمك رقيق ومتوسط. ثم نضع حشوة الجبنة الموتزاريلا على طرف العجينة ثم نقوم بثني الطرف الآخر على الحشوة. نضغط على أطراف العجينة جيد حتي تلتصق ببعضها البعض باستخدام شوكة الطعام. بعد ذلك نحضر طاسة تيفال ونضع بها ملعقتين من الزيت ثم يوزع الزيت بواسطة فرشاة ثم نضعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن تماماً. ثم بعد ذلك نضع الفطائر في الطاسة ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تتحمر من الأسفل، ثم تقلب على الوجه الآخر وتترك على نار هادئة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. ثم تخرج الفطائر من الطاسة وتوضع في أطباق التقديم وتقدم وهى ساخنة بجانب الكاتشب والمايونيز بألف هنا وشفاء.

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