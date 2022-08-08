هيخليكي ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا الرهيب لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه ، بعض النساء يعانون من مشكلة الخدود غير منفوخة ويظهر عليها دائما الإرهاق الشديد والتعب المستمر ومن الطبيعي أن لا تحب النساء أن ترى وجهها بهذا الشكل ولكن لا تقلقي نحن معكِ ولن نتركك حتى تصل إلى الشكل والتي تريده حتى لا تشعري بالخجل والإحراج في موقف من المواقف المختلفة ووصفة اليوم هي كريم الخميرة والنشا لحل هذه المشكلة بأمان ودون ترك أي أثر على الوجه إطلاقا، ومكونات وطريقة هذه الوصفة سهلة جدا وفي ثواني سوف ينتهي الأمر، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات وصفة الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه

المكونات ليست كثيرة ولا صعبة ومتوفره في كل بيت والخميرة معروف عنها أنها الكثير من الفوائد للجسم والبشرة والشعر أيضا، لأنها تحتوي على عناصر ومواد مفيدة للغاية، ويعتبر النشا من المكونات الرقيقة والخفيفة على الوجه ولها مفعول رائع لا مثيل لها، ولكن يجب عليكم الالتزام بجميع المكونات التي سوف نقدمها لكم الآن والاستمرار على الوصفة أكثر من ثلاث أو أربع شهور على الأقل لكي تصل إلى النتيجة التي تريدها ومفعول سحري والحصول على نضارة للبشرة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة ونصف من النشا.

علبة زبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الكريم الخميرة والنشا

الوصفات الطبيعية لا يوجد أفضل منها على الإطلاق لأنها إذا كانت نتيجتها غير مرضية لك، لا تؤثر بالضرر على البشرة حتى لو تمت استخدامها فترة طويلة من الوقت، لأن جميع مكوناتها طبيعية مائة في المائة، والآن سوف نشرح الآن خطوات التحضير: