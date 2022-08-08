انت الان تتابع خبر الماء الساخن يجرد شعرك من الزيوت ويجعلة باهتاً... إليك الطرق الصحيحة لتنظيف الشعر دون ضرر والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- لغسل شعرك بالطريقة الصحيحة دون إلحاق الأضرار به، والتسبب في تلف وتساقطه عليكِ اتباع الخطوات التالية:

مشطي شعركِ قبل الاستحمام. استخدمي الماء الفاتر عند غسل شعركِ. ضعي كمية قليلة من الشامبو، وننصحكِ بوضع الكمية في كفيكِ مع قليل من الماء، وليس على الرأس مباشرةً. قومي بتوزيع الشامبو على كامل شعركِ بالبدء من الأطراف السفلية، نحو الأعلى وحتى الجذور. تجنبي وضع الشامبو على فروة رأسكِ مباشرةً، إذ أن هذه الطريقة يمكن أن تسبب تساقط الشعر أو ظهور القشرة. اغسلي شعركِ وهو منسدل بشكل طبيعي على كتفيكِ، وتجنبي رفعه للأعلى، كما يجب أن لا تفركيه كثيراً. يجب أن تشطفي شعركِ من الشامبو وتتأكدي من أنكِ قد قمتِ بإزالته تماماً بالماء. استخدمي حمام كريم أو بلسم مناسب لنوعية الشعر. التدليك بالبسلم من أسفل الشعر إلى الأعلى. مشطي شعركِ باستعمال مشط واسع وبلطف، لوصول الكريم إلى جميع أجزاء الشعر. الانتباه إلى عدم خدش فروة الرأس بالأظافر أثناء التدليك. بعد الانتهاء من شطف الجسم قومي بشطف شعركِ من البلسم أو الكريم. رشي عطر خفيف على منشفة التجفيف. قومي بلف الشعر في هذه المنشفة ولمدة ربع ساعة كاملة. انتظري حتى يجف الشعر بشكل جيد قبل البدء بتمشيطه. يجب تبديل الشامبو والبلسم والكريم في كل وقت. الحرص على تنظيف الأدوات الخاصة بالشعر مثل المشط.

تنظيف الشعر بالشامبو الجاف

الشامبو الجاف هو عبارة عن مادة جافة قد تكون على شكل بودرة أو سبراي تستخدم كبديل للشامبو العادي، بغرض تنظيف الشعر بشكل جاف دون الحاجة إلى غسله بالماء وشطفه كالمعتاد. حيث يمتص الشامبو الجاف الزيوت الزائدة والأوساخ من فروة الرأس ليتركها نظيفة.

ويتمتع الشامبو الجاف بقدرة رائعة على تصفيف الشعر وترتيبه خصوصاً وأنك في الكثير من الأوقات تضطري للخروج من المنزل وليس لديك الوقت لغسل شعرك. ويعتبر الشامبو الجاف في مثل هذه الظروف حلاً مثالياً لشعر حيوي ولامع، دون التعرض للغسل المستمر الذي قد يتسبب له بالتلف والتكسر.

إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه في تنظيف الشعر طيلة الوقت حيث يحتاج الشعر من وقت لآخر لاستخدام الطريقة التقليدية في غسله وتنظيفه بالماء.

تحضير الشامبو الجاف

نخلط مقدار من بودرة النشاء التي تتميز بخفتها وبقدرتها على الامتصاص، مع مقدار من مسحوق طين البانتونيت الذي يمكن إيجاده في الصيدلية. ولطين البانتونيت منافع في محاربة الأكزيما وحب الشباب إضافة إلى منافعه التجميلية والتنظيفية العديدة. نضيف للخليط مقدار من بودرة الكاكاو الطبيعي غير المحلى. وللحصول على أفضل النتائج وبعد التجربة من الأفضل تطبيق الشامبو الجاف قبل ثلاثين دقيقة من مغادرة المنزل. ويمكن تطبيقه باستخدام فرشاة ناعمة من خلال غمس أطرافها بالخليط ثم التخلص من المسحوق الزائد بهز الفرشاة. ثم تمرريها على أطراف جذور الشعر دون أن ننسى الأجزاء الخلفية، ثم ننفض الشعر قبل مغادرة النزل لنتخلص من البودرة الزائدة.

تطبيق الشامبو الجاف

يستخدم الشامبو الجاف على شعر جاف تماماً وغير مبلل بالماء وذلك ليمنحك النتائج المرجوة في تنظيف الشعر بشكل مثالي. في حال كنت تستخدمين الشامبو الجاف على شكل بودرة، قومي بوضع كمية صغيرة منه في راحة يدك بمقدار نصف ملعقة شاي وافركي يديك قليلاً ثم وزعي الشامبو الجاف على فروة الرأس باستخدام الفرشاة لتضمني وصوله على كامل فروة الرأس. أما إذا كان الشامبو الجاف على شكل سبراي فيمكنك تطبيقه من خلال استخدام زجاجة الاسبراي على بعد 15 سم عن جذور الشعر لتجنب تراكم رذاذ الاسبراي على الشعر. دلكي الشامبو الجاف على شعرك باستخدام رؤوس الأصابع مثلما تفعلين عند غسله بالماء والشامبو العادي. اتركي الشامبو الجاف على الشعر دقيقتين أو ثلاث ثم استعيني بتمشيط الشعر للتخلص من الزوائد من الشامبو الجاف كما يمكنك الاستعانة بمجفف الشعر لترتيب الشعر بعد تنظيفه بالشامبو الجاف. قد تلاحظين عند تطبيق الشامبو الجاف على شعرك أن لونه قد تحول إلى الأبيض. إلا أن الأمر طبيعي حيث سيستغرق الشامبو الجاف بضع دقائق من أجل امتصاص الزيوت الزائدة من فروة الرأس. يمكنك تعطير شعرك بعد الانتهاء من تنظيفه بالشامبو الجاف عن طريق استخدام بعض الزيوت العطرية على أطراف الشعر كزيت اللافندر أو زيت النعناع.

أخطاء تجنبيها عند غسل الشعر

غسل الشعر بالماء الساخن

قد تشعرك المياه الساخنة بالاسترخاء ولكن يؤدي الماء شديد السخونة إلى تجريد الشعر من الزيوت، مما يجعله أكثر جفافاً ويظهر باهتاً، كما أن الماء الساخن قد يضر بشرتك، فإذا لاحظت أن بشرتك جافة فقد يكون السبب هو الاستحمام بالماء الساخن؛ لذلك اضبطي درجة الحرارة، فالماء الفاتر له نفس الفعالية في تنظيف جسمك وشعرك.

وضع البلسم على فروة الرأس

البلسم يحتاج فقط إلى وضعه على أقسام معينة من الشعر، لذلك لا تضعيه بالقرب من الجذور وضعي البلسم من منتصف الشعر إلى الأطراف. حيث يمكن أن يؤدي وضع منعمات الشعر كالبلسم في الجذور إلى إثقال الشعر. كما بإمكانك أن تجربي توزيع البلسم على الشعر بمشط واسع الأسنان والذي يمكن أن يساعد في فك تشابك الشعر، واستخدمي مزيجاً من الشامبو والبلسم المرطب.

عدم وضع الشامبو على فروة الرأس

على عكس البلسم الذي يجب أن تركزي استخدامه على أطوال وأطراف الشعر، يجب أن يركز الشامبو على فروة الرأس فقط، يمكن أن يؤدي غسل أطوال وأطراف الشعر بالشامبو إلى تجريد خصلات الشعر من رطوبتها وجعلها باهتة وجافة.

أما فروة رأسك (التي تفرز الزيت وتتخلص من خلايا الجلد باستمرار) هي المنطقة التي تحتاج بالفعل إلى التطهير؛ لذلك عندما تغسلين الشعر بالشامبو حافظي على تركيز جهودك على فروة رأسك وجذور الشعر.

عدم شطف الشعر جيداً

خطوة شطف الشعر من أهم خطوات العناية بالشعر، فأنتِ على وشك الانتهاء من الاستحمام وهذا يعني شطف أي مواد متبقية وضعتيها على الشعر، وتأكدي من أن تكوني دقيقة للغاية عند غسل كل شيء، حيث يمكن أن تسبب بقايا المنتج الذي تستخدمينه على شعرك تراكماً قد يسبب الضرر لشعرك.

تجفيف الشعر بالمنشفة

المنشفة أو مجفف الشعر هما الطريقة التقليدية لتجفيف الشعر، لكن هذه الطريقة تضر الشعر، والأفضل هو أن تعصري الماء الزائد ثم أن تجففيه باستخدام بقماشة قطنية فهي ألطف بكثير على خصل الشعر؛ لأن تجفيف الشعر بالحرارة المفرطة يمكن أن يتلف خصلات الشعر على المدى الطويل.

ويمكنكِ ترك الشعر يجف في الهواء قدر الإمكان، وعندما تخططين لاتباع طريقة تصفيف الشعر هذه وتجفيف الشعر في الهواء امسحي بعضاً من مستحضرات العناية بالشعر على شعرك وهو رطب، حيث ستقوم هذه المستحضرات بتعزيز الشكل الطبيعي لشعرك وتحديده أثناء تجفيفه مما ينتج عنه تسريحة جميلة وسهلة.

استخدام المكواة على الشعر المبلل

يجب ترك الشعر يجف تماماً من الماء، سواء كان ذلك يعني تجفيفه بالهواء أو تجفيفه باستخدام مجفف الشعر والسيشوار، ثم استخدام المكواة لأن استخدامها على شعر مبلل يضر شعرك ضرراً بالغاً.

أضرار تنظيف الشعر يومياً

تكرار غسل الشعر يسبب كثير من مشكلات الشعر، ستعاني منها لاحقاً، وأبرز هذه المشكلات ما يلي:

جفاف الشعر

المبالغة في غسل الشعر يومياً من شأنه ضعف الشعر ويقلل من حيويته ويفقده الدهون الطبيعية الموجودة بفروة الرأس؛ لأن قوة الشعر تبدأ من فروة الرأس، لذا ينصح الكثير من خبراء التجميل والأخصائيين بعدم غسل الشعر يومياً، لأن ذلك يؤدي إلى جفافه وضعفه ومن ثم تساقطه وتقصفه.

قشرة الشعر

بسبب جفاف الشعر الناتج عن غسله يومياً وفقدان فروة الرأس للدهون الطبيعية الموجودة بها، مما يتكون قشرة الرأس، وزيادة الحكة ومن ثم التهابات وجروح فروة الرأس.

زيادة دهون الشعر

من المعتقدات الخاطئة لذوات الشعر الدهني أن غسل الشعر يومياً لن يؤثر على صحة الشعر، ولن يؤدي إلى جفافه وهذا غير صحيح، فإذا كنتِ من ذوات وصاحبات الشعر الدهني، وكنتِ كثيراً ما تغسلين شعرك وبشكل يومي، فاحذري إذن، لأن كثرة الشامبو والغسل على الشعر وفروته يحرّك ويحفّز الغدد الدهنية فيه بشكل أكبر، مما يؤدي إلى إنتاج المادة الدهنية بشكل ظاهر على عكس ما هو متوقع.

بهتان الشعر المصبوغ

ينصح بعدم غسل الشعر يومياً للحفاظ على لون الشعر المصبوغ، وعدم فقدان بريقه ولمعانه. قومي بغسل شعرك كل يومين على الأقل واستعملي شامبو مخصص للشعر المصبوغ لمنع تلفه وجفافه سريعاً والتراجع في درجة لمعانه.

صعوبة في التصفيف

ينصح خبراء الشعر بعدم غسل الشعر قبل الذهاب إلى الصالون أو قبل تصفيف شعرك وذلك لأن الشعر النظيف لن يسهل تصفيفه أبداً. لذا قومي بغسل شعرك في المساء أو قبل موعد التصفيف بيوم على الأقل.