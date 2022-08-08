أبرزها الحليب والشاي الأخضر..علاج سواد الركبة والكوع.. وصفات سحرية طبيعية فعالة

انت الان تتابع خبرأبرزها الحليب والشاي الأخضر..علاج سواد الركبة والكوع.. وصفات سحرية طبيعية فعالة والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الطرق التي تساعد على تفتيح الركب، ويحدث سواد الركب بسبب فرط التصبغ، أي بسبب زيادة إفراز صبغة الميلانين المسئولة عن تحديد لون البشرة، لذلك سنتعرف في هذا المقال عن أفضل الطرق التي يمكن اتباعها لتفتيح الركب وطرق الوقاية من سواد الركب والكوع

. خلطة البيكنج صودا مع الحليب

تعتبر البيكنج صودا مقشر طبيعي للبشرة، وتساعد على تنظيف البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة،

وبالنسبة للحليب فهو يحتوي على حمض اللاكتيك والأحماض الأمينية التي تنعم وترطب البشرة، كما أن مضادات الأكسدة المتواجدة في الحليب تساعد في تعزيز صحة الجلد لفترة طويلة

و لتطبيق هذه الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية:

مزج ملعقة صغيرة من البيكنج صودا والحليب. وضع المزيج على الركب بحركة دائرية لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 دقائق

غسل الركب بالماء

2. تبييض الركب بزيت جوز الهند يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت المرطبة للبشرة والتي تحميها من الجفاف، كما أنه مصدر غني بفيتامين هـ الذي يساهم في إصلاح البشرة وتفتيحها، ولتطبيق هذه الوصفة تستخدم ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من مسحوق الجوز المطحون يمكن اتباع الخطوات التالية:

خلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من مسحوق الجوز المطحون حتى تتماسك المكونات.

وضع المزيج على الركب بحركة دائرية لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 دقائق . غسل الركب بالماء. خلطة زيت الألوفيرا يساعد زيت الألوفيرا على علاج جفاف الركبتين، وإضفاء نعومة ولمعان لهما، كما يساعد على الحفاظ على لون البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل وضع هذا الزيت مرتين في اليوم لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر

يساعد زيت الألوفيرا على علاج جفاف الركبتين، وإضفاء نعومة ولمعان لهما، كما يساعد على الحفاظ على لون البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل وضع هذا الزيت مرتين في اليوم لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

تبييض الركب بزيت الزيتون مع السكر يعتبر السكر مقشر طبيعي يساهم في التخلص من خلايا البشرة الداكنة والميتة الجلد بسهولة وسرعة، وعند مزجه مع زيت الزيتون يساعد هذا الخليط على تغذية البشرة وترطيبها، وذلك من خلال الأتي:

مزج ملعقتين صغيرتين من السكر وزيت الزيتون. وضع هذا الخليط على الركب وتمريره بحركة دائرية لمدة 5 دقائق. غسل الركبب بالماء.

ماسك الشاي الأخضر للركب يحتوي الشاي الأخضر على أحد المواد الكيميائية التي تساهم في تفتيح البشرة، وسد الأنزيمات التي تساهم في إفراز صبغة الميلانين التي تعتبر سبب أساسي في سواد الركب

الوقاية من سواد الركب هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب حدوث مشكلة سواد الركب ومنها: تجنب أشعة الشمس واستخدام واقي الشمس دائمًا. الحرص على ترطيب البشرة باستمرار. تجنب الاتكاء على الركب قدر الإمكان. تناول الأطعمة التي تساهم في تعزيز صحة البشرة، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين هـ مثل البطاطا الحلوة والجزروالخس والمشمش المجفف واللوز والسبانخ.

وبعد التعرف إلى بعض الطرق الطبية والطبيعية لتفتيح الركب، يمكن الاختيار بين هذه البدائل حسب ما يناسب نوعية البشرة، مع تجنب الأمور التي تتسبب في سواد الركب