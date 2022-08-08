أروع طريقة لعمل صينية الكفتة بالطحينة والخضروات

صينية الكفتة بالطحينة والخضروات من أطيب وصفات الكفتة على الإطلاق، تمتاز بطعم غاية في الروعة وتصلح بشدة للعزايم على الغداء وكذلك في فطور شهر رمضان المبارك. والكفتة بشكل عام طعام لذيذ تكثر وصفاته مثل وصفات الكفتة التركية المختلفة التي قدمنا لكم عدد منها من قبل أما وصفة اليوم فهي تختلف عن كل تلك الوصفات السابقة ولا تقل عنهم روعة.

مقادير صينية الكفتة بالطحينة

نصف كيلو لحمة مفرومة مع الدهن. (ويمكن استخدام خليط بين لحم البقر ولحم الغنم).

حبة بصل كبيرة الحجم.

6 فص ثوم.

قرن فلفل أخضر حار (مكون اختياري).

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

هيل.

قرفة.

ولصلصة الطحينة:

كوب من الطحينة.

ربع كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة زبادي.

سماق.

كمون.

مقادير صينية الخضروات

3 حبة بصل متوسطة الحجم.

5 ثمرات طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

هيل (حبهان) بودر.

زيت زيتون.

كيف تحضر صينية الكفتة بالطحينة؟

نوضح لكم في هذا القسم كيفية تحضير وتسوية صينية الكفتة بالطحينة والخضروات في الفرن.

نقطع البصل والطماطم إلى أرباع ونضعهم في صينية ونرش عليهم الملح والفلفل الأسود والحبهان وملعقتان تقريبًا من زيت الزيتون.

ثم نقلبهم ونفرك الخضروات مع التوابل والزيت.

نضع صينية الخضروات في فرن ساخن على درجة حرارة 200 ونتركها نصف ساعة.

وفي تلك الأثناء نقوم بتجهيز الكفتة عن طريق تقطيع البصلة بشكل ناعم وفرم الثوم وكذلك تقطيع الفلفل إلى قطع صغيرة جدًا.

نخلط اللحم المفروم مع البصل والثوم والفلفل كما نقوم بإضافة الملح والتوابل المذكورة في المقادير ونقلب الخليط حتى نحصل على قوام الكفتة.

ثم نقوم بتشكيل اللحمة على شكل أصابع كفتة بالطريقة المعتادة.

نخرج صينية الخضروات من الفرن ونرص أصابع الكفتة عليها ثم توضع في الفرن لحين تحضير صلصة الطحينة.

تحضير صلصة الطحينة