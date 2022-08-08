نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتفتيح الجسم و التخلص من المناطق الداكنة خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والبقع الداكنة، تعانى معظم السيدات من وجود بعض المناطق الداكنة بالجسم والتصبغات التي تسبب لها الكثير من الإحراج وفقدان الثقة بالنفس خاصة إذا كانت من المقبلين على الزواج، حيث أن هذه المناطق لا تعود إلى طبيعتها بسهولة حتى مع استخدام أعلى ماركات مستحضرات التجميل الخاصة بالتفتيح، بل تأخذ بعض الوقت حتى يتم التحكم فى صبغة الميلانين بالجسم وتقشير الطبقة الخارجية للبشرة لإزالة التصبغات وجعلها أكثر إشراقا ونضارة، لذلك نقدم لكم بعض وصفات التفتيح الطبيعية التي تخلصك من البقع الداكنة فى وقت سريع عند الاهتمام بالمداومة عليها والانتظام فى استخدامها.

وصفات طبيعية للتخلص من المناطق الداكنة بالجسم

وصفة الزبادي والليمون: يحتوى الزبادي والليمون على أهم الفيتامينات والأحماض التي تساعد على تفتييح الجسم سريعا بشكل طبيعي وتقليل التصبغات به، لذلك يمكنك تحضير قناع من الزبادي والليمون وإضافة القليل من العسل الأبيض إليه، ويتم مزجهم معا وتطبيق المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم الشطف بالماء جيدا، ويفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبيها.

الصبار لتفتيح البشرة وشدها

يساعد جل الصبار الطبيعي على تفتيح البشرة بشكل كبير، فيمكنك خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع نصف ملعقة من السكر البنى، ووضعه على البشرة واستخدامه بمثابة مقشر عن طريق التدليك به عدة دقائق ثم تركه لمدة 10 دقائق ويتم شطف المناطق بالماء الفاتر

ماسك الكركم لتفتيح الوجه والجسم

يحتوى الكركم على مواد فعالة تساعد على تفتييح البشرة والحفاظ على نضارتها وحمايتها من التجاعيد، ويمكنك تحضير قناع الكركم عن طريق مزج ملعقة من بودرة الكركم والزبادي والعسل، وتقليب الخليط حتى يصبح كالمعجون ثم يترك حتى يجف وتغسل المناطق بالماء الفاتر.

ماسك البابايا لتبييض الجسم والبقع

تعمل البابايا على تحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة ويتم استخدامها عادة فى وصفات التفتييح لما لها من فعالية كبيرة، فيمكنك هرس قطعة من البايايا وإضافة بعض قطرات عصير الليمون لها، ثم يتم وضعها على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء، ويكرر مرتين في الأسبوع أو حسب الرغبة.