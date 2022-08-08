الذرة من المقرمشات اللذيذة المسلية والسناكس ومحببة لدى الجميع الكبار والصغار، وتبحث الكثير من السيدات والبنات عن طريقة اعداها في المنزل بنفس طعم وقرمشة المحلات، وذلك لتميزها بمذاق وطعم ووقرمشة لا تقاوم، وخي مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج الى بذل الكثير من المجهود والوقت، وتحتوى على فوائد وفيتامينات كثيرة للاطفال والكبار، واليكم في خلال السطور التالية من موقع ثقفني أسهل طريقة عمل المقرمشات الذرة اللذيذة في البيت بكل سهولة ويسر وبأقل التكلفة

أسهل طريقة عمل مقرمشات الذرة اللذيذة بمكونات بسيطة في البيت

المكونات

نصف كيلو ذرة صفراء جافة

نصف كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب دقيق الذرة

3 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة ملح

1 ملعقة سبع بهارات

زيت للقلي

طريقة تحضير المقرمشات الذرة اللذيذة

أولاً نقوم بوضع الذرة في ماء مغليء على النار ونقوم بتغطية ونقلب من حين لأخر حتي يصبح ناضج وطري تماماً نعمل على التقليب الذره بالاستمرار لمدة نصف ساعة على الأقل نقوم بتصفية الذرة من الماء المغلي بعد ذلك ونضع عليه القليل من الماء بعد ذلك نضع الدقيق الابيض ودقيق الذرة والنشا والتوابل ونقلب المكونات مع بعضهم نثوم بتسخين الزيت ونضع فيه حبات الذره ونتركها حتي تصبح مقرمشة ونقوم باخراج من الزيت على ورق مناديل المطبخ نقوم بترك الذرة حتي يبرد تماماً ويقدم وبالهنا والشفاء

طريقة تحميص الذرة الأصفر

المكونات

2 كوب من الذرة الصفراء

ثلاث ملاعق من زيت الذرة

ملعقة كبيرة من البهارات السبع

طريقة التحضير

نقوم بوضع الذرة في وعاء كبير مع كمية ماء كثيرة ونتركه للنقع لمدة 12 ساعة على الأقل نصفي الذره من الماء ويغسل جيداً ويجفف بفوطه أو بورق مناديل مناشف على جانب نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجه مئوية نضع حبات الذره في صينية كبيرة ونضع عليها الزيت الذره ونفرد ونقلب الذره ثم نضع الذره في الفرن ونقوم بالتقليب من حين لاخر حتي تصبح لونها بنياً تخرج من الفرن ونضع علىها البهارات ونقلب المكونات ونتركها حتي تبرد وبالهنا

فوائد الدقيق الذرة

لها العديد من الفوائد الصحية سنستكشف بعضها في هذه المقالة وهم على النحو التالي: