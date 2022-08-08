بعجينة قطنية ومورقة توريق أصنعي الكرواسون بالشوكولاتة الأصلي بمكونات غير مكلفة وبطعم لذيذ

الكرواسون من المخبوزات التى يقبل عليها جميع الأطفال وأيضا الكبار، وتفضل العديد من الأمهات بأن تقوم بعمل الكرواسون فى المنزل حتى تضمن صحة جيدة لأفراد عائلتها بدلا من شرائها من المحال والأسواق التجارية التى تباع بتكلفة عالية، لأن الكرواسون الجاهز مضاف إليه مواد حافظة ونكهات طعم ضارة بالصحة، والتى تسبب الكثير من الأمراض وتضعف الجهاز المناعى، ويمكن أن تسبب الحساسية بسبب الشيكولاتة التى لا نضمن مصدرها ولا صلاحية إنتاجها، ولكن الكرواسون الذي نقدمه بطريقة سهلة وسريعة وبطعم لذيذ لا يقاومها أحد والكثير يقبل على تناوله بسبب الطعم والنكهة الشهية والشيكولاتة التى تزيد من طعمها جمالا ، ومن مكونات الكرواسون بالشيكولاتة الدقيق والبيض وزيت الذرة والحليب والسكر والشيكولاتة فيمكن أن تصنعى الكرواسون فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار مناسبة، والكرواسون مفيد جدا للصحة لأنه يحتوى على عناصر ذات قيمة غذائية عالية جدا تعطى الجسم الطاقة والنشاط، وتقوى الأسنان والعظام، وتعمل على تسمين الجسم النحيف.

مكونات عمل الكرواسون بالشيكولاتة

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

حبة واحدة من البيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الماء الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة والفورية

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

رشة صغيرة من الملح

كمية مناسبة من الشيكولاتة

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة