نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية ومورقة توريق أصنعي الكرواسون بالشوكولاتة الأصلي بمكونات غير مكلفة وبطعم لذيذ في المقال التالي
الكرواسون من المخبوزات التى يقبل عليها جميع الأطفال وأيضا الكبار، وتفضل العديد من الأمهات بأن تقوم بعمل الكرواسون فى المنزل حتى تضمن صحة جيدة لأفراد عائلتها بدلا من شرائها من المحال والأسواق التجارية التى تباع بتكلفة عالية، لأن الكرواسون الجاهز مضاف إليه مواد حافظة ونكهات طعم ضارة بالصحة، والتى تسبب الكثير من الأمراض وتضعف الجهاز المناعى، ويمكن أن تسبب الحساسية بسبب الشيكولاتة التى لا نضمن مصدرها ولا صلاحية إنتاجها، ولكن الكرواسون الذي نقدمه بطريقة سهلة وسريعة وبطعم لذيذ لا يقاومها أحد والكثير يقبل على تناوله بسبب الطعم والنكهة الشهية والشيكولاتة التى تزيد من طعمها جمالا ، ومن مكونات الكرواسون بالشيكولاتة الدقيق والبيض وزيت الذرة والحليب والسكر والشيكولاتة فيمكن أن تصنعى الكرواسون فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار مناسبة، والكرواسون مفيد جدا للصحة لأنه يحتوى على عناصر ذات قيمة غذائية عالية جدا تعطى الجسم الطاقة والنشاط، وتقوى الأسنان والعظام، وتعمل على تسمين الجسم النحيف.
مكونات عمل الكرواسون بالشيكولاتة
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول
- حبة واحدة من البيض
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة
- كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر
- كوب واحد كبير الحجم من الماء الدافئ
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة والفورية
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون
- رشة صغيرة من الملح
- كمية مناسبة من الشيكولاتة
طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة
- أولا نحضر العجان الكهربائى ثم نضع به الدقيق والملح والخميرة الجافة الفورية والسكر ويتم تقليب هذه المكونات الجافة بإستخدام ملعقة خشبية.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض وعصير الليمون والفانيليا السائلة والحليب السائل والماء الدافئ والزيت إلى الخليط الجاف ثم يتم تشغيل العجان.
- ثم يتم بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل وحتى تصبح عجينة الكرواسون متماسكة وطرية.
- ثم نقوم بتغطية وعاء العجين لمدة ساعة حتى تخمر ويزيد حجمها، وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى خمسة كرات ثم نقوم بفرد الكرة بإستخدام عصا الفرد وندهنها بقليل من الزبدة.
- ونكرر نفس الخطوة مع باقى الكرات بحيث تكون الطبقات فوق بعض ثم نفردها وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى مثلثات.
- ثم نضع قطعة الشيكولاتة وتلف جيدا وتدهن بخليط الحليب والبيض ثم نضعها فى صينية وندخلها الفرن حتى تنضج، وبهذا يصبح الكرواسون جاهز للتقديم.
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