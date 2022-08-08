ماسك بياض الثلج النشا وماء الورد لتفتيح فوري من أول استخدام

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ماسك النشا وماء الورد من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج ملحوظة من أول استخدام، ويدخل النشا في العديد من الوصفات التي تستخدم لتفتيح البشرة حيث يعمل على تفتيح البقع الداكنة وإزالة خلايا الجلد الميت، ويحفز تجديد خلايا الجلد، كما يعمل النشا كمضاد للالتهاب يخلص البشرة من حروق الشمس وحب الشباب، ويحتوي على مضادات أكسدة تقلل ظهور التجاعيد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد خلطة بياض الثلج لتفتيح الوجه والجسم من أول استخدام. مكونات ماسك النشا وماء الورد للبشرة الجافة ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

ملعقة صغيرة جليسرين.

ربع كوب من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو. طريقة التحضير نذوب ملعقة كبيرة من النشا في ربع كوب ماء ورد ونصف كوب ماء على البارد. ثم نرفع الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق مع التقليب حتى نحصل على قوام يشبه الكريم. نرفع الخليط عن النار ونتركه يبرد، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من الجليسرين مع التقليب. نضيف ربع كوب من بودرة الأطفال، وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ونقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. يعبأ الخليط في علبة نظيفة وجافة ثم يحفظ في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته أسبوع بشرط الحفظ في علبة محكمة الغلق. طريقة الاستخدام يوزع الماسك على بشرة نظيفة جافة، ويترك لمدة نصف ساعة على الوجه والأماكن المراد تفتيحها. باستخدام منشفة قطنية مبللة بالماء نزيل الماسك من على البشرة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. نكرر استخدام الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على بشرة بلون موحد وخالية من البقع. ماسك النشا للبشرة الدهنية المكونات ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير نخلط ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد مع نصف كوب ماء على البارد. ثم نرفع الخليط على نار هادئة حتى يصبح القوام مثل الكريم. نرفع الخليط عن النار ونتركه يبرد تماماً، ثم يوزع الماسك على بشرة نظيفة وجافة. يترك الماسك نصف ساعة على البشرة، ثم نزيل الماسك باستخدام منشفة مبللة بالماء. ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر، ويفضل تكرار استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة ماسك بياض الثلج النشا وماء الورد لتفتيح فوري من أول استخدام - ثقفني

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