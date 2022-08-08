اصبغي شعرك في البيت بأحترافيه كأنك في الكوافير و وفري فلوسك

صبغ الشعر في المنزل عملية بسيطة حيث يمكن أن تقوم أى سيدة بصبغ الشعرفي البيت، دون أن تضظرالي الذهاب الي مراكز التجميل، او دفع مبالغ كبيرة من أجل القيام بصبغ شعرهن في الصالونات، وقد يضطررن إلى القيام بذلك أكثر من مرة في غضون بضعة أشهر، لذلك من المفيد للمرأة أن تتعلم كيفية صبغ شعرها بمفردها في المنزل، حيث ستوفر الوقت والمال ، والطريقة التالية لصبغ شعرك في المنزل هي خطوات بسيطة وسهلة.

خطوات صبغ الشعر

صبغ الشعر في المنزل لها عدة خطوات يجب القيام بها حتي تتمكن السيدة من الحصول على شعر يكون ملون، كما يساعد تلوين الشعر في تغيير مظهر الشكل ليصبح جديدًا ، وعملية تلوين الشعر في المنزل عملية بسيطة وفعالة حيث أنه يتيح لك الحصول على اللون الذي تريدينه دون الحاجة إلى زيارة صالون تجميل ، من أجل صبغ شعرك ، عليك اتباع عدة خطوات ، منها:

غسل شعرك: يجب غسل شعرك مرة واحدة وذلك قبل وضع الصبغة ، أو يومين بعد ذلك تقدم بالشامبو ، وتجنب وضع البلسم عند غسل الشعر ؛ للحفاظ على زيوت الشعر التي تساعد في عملية التنعيم

يعد اختيار لون صبغة الشعر المناسب هو الخطوة الأولى لتحقيق نتيجة تلبي توقعاتك. من الأفضل اختيار الصبغة بالقرب من لون الشعر الطبيعي ويمكن استخدام صبغة الشعر المؤقتة إذا اخترت هذا الخيار الأول. تتوفر جميع أنواع صبغات الشعر ، لكن الأساسيات هي نفسها: لقد أصبحت بسيطة وسهلة التنظيف .

مشطي شعرك جيدًا لإزالة اى تشابك داخل شعرك، بحيث تتوزع الصبغة على كل خصلات الشعر، ويمكنك دهن أذنيك ورقبتك بالفازلين لتسهيل إزالة الصبغة من هذه الأجزاء ارتدي القفازات قبل صبغ شعرك اتبع بعناية التعليمات الموجودة على عبوة الصبغة.



صبغ الشعر