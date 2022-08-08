الكوردن بلو من الوجبات السريعة المحببة لدى الكثيرون من الكبار والصغار بتميزها بطعمها اللذيذ الشهي الممتع، لاحتوائها على مكونات شهية ومحببة لدى الجميع من الفراخ المقرمشة والجبن المختلفة والمتنوعة، ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويتمكن ربات المنزل تحضيرها في العزومات والمناسبات وتقديمها على المائدة، واليكم أحلي طريقة عمل الكوردن بلو المقرمش بخطوات بسيطة وطعم لذيذ

أحلي طريقة عمل الكوردن بلو المقرمش بخطوات بسيطة وطعم لذيذ

المكونات

نصف كيلو صدور الدجاج شرائح

ملعقة كبيرة بصل بودره

ملعقه كبيره خل

ملعقة كبيرة ثوم بودره

ملعقه صغيره كاري

ملعقه صغيره بابريكا

ملعقه صغيره بهار دجاج

ملعقة صغيرة الفلفل الاسود

ملعقة صغيرة ملح

الحشوة

شرائح جبن شيدر

شرائح رومي مدخن أولانشون و جبنة موتزاريلا

للتغطية

كوب بقسماط مطحون جاهز

2 عدد بيض

2 ملعقه كبيره لبن بودرة

ربع كوب نشا

رشه ملح

رشه فلفل اسود

طريقة التحضير الكوردن بلو

نحضر وعاء كبير نضع فيه الخل والملح مع الفلفل والثوم والبصل البودره و بهارات الدجاج و الكاري والبابريكا ونقوم بالتقليب المكونات مع بعضهم ونضع عليهم شرائح صدور الدجاج نقوم بتقليب شرائح الدجاج مع البهارات جيدا حتي تمتزج مكونات التتبيلة داخل وخارج شرائح الدجاج وضعيها في الثلاجه لمده ليله كامله او لاكبر عدد من الساعات بعد ذلك نقوم بفرد كيس من النايلون و اخراج شرائح الدجاج المتبله من الثلاجه و قومي بوضع كل شريحه على الكيس وابدائى فى الطرق عليها حتى تصبح اكثر رقة. ونقوم على شكل دائري في كل شرائح لديكي قومي بفرد الحشوه داخل شريحه الدجاج من الجبن الشيدر و الرومي المدخن ويمكن اضافه جبنة موزاريلا ايضا، ثم قومي بلف صدور الدجاج على هيئه رول حول نفسها ثم نقوم بتجهيز البيض مع القليل من الفلفل الأسود والملح ونقلب المكونات مع بعضهم نقوم بتحضير طبق أخر ونضع البقسماط ونضيف اليهم النشا والحليب البودره مع الملح والفلفل الاسود وتغمر قطع الكوردن بلو الرول في طبق البيض ثم ارفعيها و قلبيها في طبق البقسماط ثم نضع كمية الكوردن بلو لديكي ضعيها في الثلاجه مره اخرى لمده ساعه حتى تتماسك جيدا قبل مرحله القلي. نقوم بتسخين الزيت ونضع قطع الكوردن بلو في الزيت الساخن ثم على نار هادئه حتى ينضج تماما وتصبح لونها ذهبي ثم تصفي من الزيت على ورق مناديل المطبخ وتقدم بالهنا والعافية

الكوردن بلو هي وجبة سويسرية نشأت في فينو وهي واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة السريعة شهرة وشهية، وتقدم مع مزيج من التوابل مثل الكاتشب والمايونيز والطماطم والحليب بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامها كجزء من نظام شويها على الشواية بدلاً من قليها بالزيت

ملحوظة: