الطريقة الصحيحة لعمل الطحينة الخام بالسمسم زي الجاهزة بالظبط و بدون دقيق بقوامها المظبوط

الطريقة الصحيحة لعمل الطحينة الخام بالسمسم زي الجاهزة، الطحينة من أهم وأكثر المقبلات التي نقوم بشرائها من الخارج، هذا لأن الطحينة من أهم واخف المقبلات التي يتم تقديمها وتناولها بجانب الطعام، فهي من أكثر المقبلات التي لابد من تقديمها بجانب المشروبات و يتم تحضير الكثير من السلطات و الوصفات من الطحينة، لذلك تحرص الأمهات دايمًا على تواجدها في المنزل بشكل دائم، ولذلك حرصنا اليوم أن نقدم لكم الطريقة الصحيحة الاصلية لعمل الطحينة الخام من المنزل على أصولها بعد الآن لن تحتاجي إلى شرائها من الخارج، ويوجد العديد من الطرق و الوصفات التي يمكنك تحضيرها ولكننا أردنا أن نقدم طريقة المصانع والمحلات.

مقادير الطحينة الخام

الطحينة الخام تباع بالكثير من المال من الخارج لذلك أصبحت مكلفة الثمن جداً على العديد من الأشخاص، ولكننا سنقدم لكم خطوات تحضيرها بيدك من المنزل، فهي تتكون بمكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، مكونات هي:

2 كوب سمسم ني بدون تحميص.

كوب من الزيت النباتي (يفضل زيت عباد الشمس).

رشة من الملح.

طريقة تحضير الطحينة الخام