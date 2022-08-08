نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لعمل الطحينة الخام بالسمسم زي الجاهزة بالظبط و بدون دقيق بقوامها المظبوط في المقال التالي
الطريقة الصحيحة لعمل الطحينة الخام بالسمسم زي الجاهزة، الطحينة من أهم وأكثر المقبلات التي نقوم بشرائها من الخارج، هذا لأن الطحينة من أهم واخف المقبلات التي يتم تقديمها وتناولها بجانب الطعام، فهي من أكثر المقبلات التي لابد من تقديمها بجانب المشروبات و يتم تحضير الكثير من السلطات و الوصفات من الطحينة، لذلك تحرص الأمهات دايمًا على تواجدها في المنزل بشكل دائم، ولذلك حرصنا اليوم أن نقدم لكم الطريقة الصحيحة الاصلية لعمل الطحينة الخام من المنزل على أصولها بعد الآن لن تحتاجي إلى شرائها من الخارج، ويوجد العديد من الطرق و الوصفات التي يمكنك تحضيرها ولكننا أردنا أن نقدم طريقة المصانع والمحلات.
مقادير الطحينة الخام
الطحينة الخام تباع بالكثير من المال من الخارج لذلك أصبحت مكلفة الثمن جداً على العديد من الأشخاص، ولكننا سنقدم لكم خطوات تحضيرها بيدك من المنزل، فهي تتكون بمكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، مكونات هي:
- 2 كوب سمسم ني بدون تحميص.
- كوب من الزيت النباتي (يفضل زيت عباد الشمس).
- رشة من الملح.
طريقة تحضير الطحينة الخام
- أولا نحرص على شراء سمسم من نوع جيد بدرجة أولى لكي تحصلين على أفضل نتيجة و طعم مميز مثل الجاهزة.
- بعد ذلك نأتي بالكبة ونقوم بوضع ربع كوب من السمسم ونقوم بضربهم جيدًا.
- ثم نضعها في طبق كبير ثم نضيف باقي الكمية من السمسم ونضربهم، ستلاحظين أن قوام السمسم أصبح مثل العجينة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة رشة من الملح على السمسم ونقلبهم مع بعضهم.
- ثم نأتي بالخلاط الكهربائي و نقوم بوضع كوب من الزيت ونقوم بضربه جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يتغير لون الزيت إلى اللون الفاتح، هذه الخطوة مهمة لكي لا يتغير رائحة الطحينة بعد ذلك، كما أن هذه الخطوة ستعجل لون الطحينة فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة بملعقة من السمسم المطحون على الزيت مع الضرب المستمر.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية السمسم المطحون.
- نترك الطحينة الخام تضرب في الخلاط لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكى تتأكدي من عدم وجود تكتلات أو حبوب في الطحينة.
- وقفي ضرب عندما تحصلين على قوام سائل بعض الشئ لأنه يثقل قوامها بعد حفظه في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الطحينة الخام في برطمان معقم ومحكم الغلق ويتم حفظه في الثلاجة ويستخدم في الطعام بالصحة والهنا.
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