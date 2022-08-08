طريقة الكيكة العادية بطريقة سهلة واقتصادية هشة وخفيفة بمذاق لذيذ وشهي

طريقة الكيكة العادية ، تعد من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الكيك، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، وسريعة التحضير أيضًا، كما أنها تعدها ربات البيوت بشكل شبه يومي لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، فهي خفيفة على المعدة، وهي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبقوامها الهش والطري، ومذاقها الرائع والمميز، كما يمكنكم تجربة تحلية سهلة وسريعة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة الكيكة العادية بطريقة سهلة وشهية ومضمونة واقتصادية، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات طريقة الكيكة العادية

تتكون طريقة الكيكة العادية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقه اللذيذ والشهي وقوامها الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

120 جم سكر.

100 مل زيت نباتي.

125 جم زبادي.

60 عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بشر ليمون.

باكيت فانيليا.

180 جم دقيق.

15 جم بيكنج بودر.

للتزيين

مربى.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الكيكة العادية بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف بشر الليمون وعصير الليمون والزبادي ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

ثم نحضر صينية مقاس 20 سم ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدًا.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ثم نقلب الكيكة على طبق تقديم مسطح ونزيل ورقة الزبدة ونتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة.

ثم ندهن وجه الكيكة بالمربى، ثم نوزع عليها جوز الهند.

ثم نقطع الكيكة مثلثات ونقدمها في طبق التقديم مع كوب من الشاي أو الحليب.

وبالهنا والشفا.

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المكونات

2 كيلو مشمش مقطع قطع صغيرة جدًا.

كيلو سكر.

ربع كوب عصير ليمون.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير