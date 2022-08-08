العجينة القطنية الطرية لعمل الكريب على أصوله بمقادير مظبوطة بطعم لذيذ أحلي من الجاهز

يعد الكريب من ألذ الأكلات فهو نوع من أنواع المعجنات أو الفطائر المشهورة في العديد من الدول على مستوى العالم فقد يتميز الكريب بمذاقه الشهي فكل الناس يعشقونه وبالتحديد الأطفال، فيكون الكريب عبارة على شكل دائري ويكون سمكه رقيق أو سميك قليلا وهذا يكون علي حسب الرغبة وعادة يتم حشو الكريب بالكثير من الحشوات المختلفة سواء كانت حشوات مالحة أو حلوة، ومن ضمن هذه الحشوات المالحة هي الفراخ أو اللحمة المفرومة أو تشكيلة مختلفة من الجبن وبعض الخضراوات والزيتون ومن ضمن الحشوات الحلوة هي الشوكولاته أو المربى وغير ذلك العديد، فيمكن أن يتم تقديم الكريب بعدة أشكال فيكون أحيانا على شكل إسطواني أو مثلث وغيرهم وأن الكريب يمكننا أن نقوم بتناوله في أي وجبة من الوجبات اليومية سواء في وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء، وتقوم كل الأمهات بعمله في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود أو تعب وكذلك لا يكون مكلف فالمقادير التي يحتوي عليها الكريب تكون بسيطة ومنها هي الدقيق والحليب والزبدة والزيت والبيض ولكي يكون الكريب مقرمش يمكننا أن نصيف إلى العجينة مسحوق النشا فهي تجعله مقرمش جدا ولذيذ.

مكونات عجينة الكريب

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.

طريقة عمل عجينة الكريب