نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير وتوريد الشفايف وإزالة الأسمرار نهائياً لشفايف أكثر جاذبية وجميلة في المقال التالي
مقشر طبيعى للشفايف وأيضا إزالة السواد من أكثر ما تبحث عنه الفتيات والسيدات، والذين يعانون من هذه المشكلة لذلك سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل مقشر طبيعى للشفايف والذى يتكون من الفازلين وزيت اللوز والزبادي والحليب وزيت جوز الهند فهذه الوصفة تعمل كمقشر طبيعى تزيل القشور والجلد الميت من الشفاة، وبالتالى تجدد خلايا الجلد، وتعمل أيضا على تنشيط الدورة الدموية، وتساعد على ترطيب الشفايف، وتعمل أيضا على توريد الشفايف وتساعد تلك الوصفة على إزالة سواد الشفايف والسواد الموجود حول الفم والذى يزعج الكثير من الفتيات، وبعد إستخدام هذه الخلطة بأيام قليلة سوف تصبح الشفايف بملمس ناعم جدا، وتظهر بشكل جميل لا تحتاج إلى وضع الروج أو أحمر الشفاة فهذه الوصفة تستخدم بدلا من إستخدام المواد الكيميائية التى تكمن فى الكريمات، والمقشر الكيميائى الذى يباع فى المحلات بأسعار عالية جدا، وتعمل هذه المواد على زيادة قشور الشفايف وزيادة الإسمرار لذلك يجب أن تستخدمى الوصفة التى سنعرضها بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات متوفرة فى كل منزل وبتكلفة بسيطة جدا.
مكونات مقشر طبيعي للشفايف وإزالة السواد
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم زيت اللوز
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جونسون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الابيض
طريقة عمل خلطة مقشر طبيعى للشفايف وإزالة السواد
- لتحضير المقشر نحضر بداية إناء مناسب ثم نضع به الفازلين وزيت اللوز والزبادى ثم يتم التقليب الجيد.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب وزيت جوز الهند والنشا إلى إناء الفازلين ثم يتم المزج.
- وأخيرا نقوم بإضافة زيت جونسون والعسل الأبيض إلى الخليط السابق ويتم مزج خلطة المقشر مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.
- وقبل وضع الخلطة نقوم بتنظيف الشفايف بالماء الفاتر ثم تجفيفها بالمنشفة أو بفوطة نظيفة.
- وبعد ذلك نقوم بوضع ودهن هذا المقشر على الشفايف ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تتغلغل داخل الجلد.
- وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشفايف بالماء البارد والتخلص من آثار هذا المقشر ويكرر وضع إستخدام وصفة المقشر الطبيعى ثلاثة مرات فى الأسبوع.
- وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ إزالة كل القشر الميت وإزالة كل سواد الشفايف والسواد المتواجد حول الفم وظهور شفايف ناعمة وبشكل جذاب بإستخدام هذا المقشر السحرى والطبيعى.
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