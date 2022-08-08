مقشر منزلي قوي لتقشير وتوريد الشفايف وإزالة الأسمرار نهائياً لشفايف أكثر جاذبية وجميلة

مقشر طبيعى للشفايف وأيضا إزالة السواد من أكثر ما تبحث عنه الفتيات والسيدات، والذين يعانون من هذه المشكلة لذلك سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل مقشر طبيعى للشفايف والذى يتكون من الفازلين وزيت اللوز والزبادي والحليب وزيت جوز الهند فهذه الوصفة تعمل كمقشر طبيعى تزيل القشور والجلد الميت من الشفاة، وبالتالى تجدد خلايا الجلد، وتعمل أيضا على تنشيط الدورة الدموية، وتساعد على ترطيب الشفايف، وتعمل أيضا على توريد الشفايف وتساعد تلك الوصفة على إزالة سواد الشفايف والسواد الموجود حول الفم والذى يزعج الكثير من الفتيات، وبعد إستخدام هذه الخلطة بأيام قليلة سوف تصبح الشفايف بملمس ناعم جدا، وتظهر بشكل جميل لا تحتاج إلى وضع الروج أو أحمر الشفاة فهذه الوصفة تستخدم بدلا من إستخدام المواد الكيميائية التى تكمن فى الكريمات، والمقشر الكيميائى الذى يباع فى المحلات بأسعار عالية جدا، وتعمل هذه المواد على زيادة قشور الشفايف وزيادة الإسمرار لذلك يجب أن تستخدمى الوصفة التى سنعرضها بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات متوفرة فى كل منزل وبتكلفة بسيطة جدا.

مكونات مقشر طبيعي للشفايف وإزالة السواد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جونسون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الابيض

طريقة عمل خلطة مقشر طبيعى للشفايف وإزالة السواد