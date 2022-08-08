تمتعي بخدود ممتلئة طبيعي بوصفة الخميرة والزبادي لتسمين ونفخ الوجه بدون فيلر وبوتكس

تفضل معظم الفتيات الذهاب إلى مراكز التجميل لكي تقوم بنفخ وتسمين الخدود حيث أن في هذه الأماكن تتوافر بعض الأجهزة التي تعمل على ذلك، فهي تساعد على نفخ الخدود بشكل سريع جدا وفي النهاية يكون لها نتيجة مذهلة ومفعول يدوم لأطول فترة ممكنة ولكن هذه الأجهزة يكون لها أضرار جانبية، وغير ذلك فقد تصيب الإنسان ببعض الأمراض لذلك ينصح بتجنب إستعمال هذه الأجهزة وبسبب هذا تبحث كل السيدات والفتيات عن الأشياء التي قد تساعد على نفخ وتسمين الخدود، فنجد أشياء عديدة تعمل على ذلك ومن أهمها هي الكريمات وكذلك الوصفات الطبيعية ولكن من المعروف أن كل هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية غير مناسبة للبشرة لذلك هي تسبب لها ضرر كبير، ولكن من الأفضل أن نقوم بإستعمال الوصفات الطبيعية فكل هذه الوصفات تعطينا النتيجة المرغوب فيها بكل سهولة ومن أهم هذه الوصفات هي وصفة الخميرة والزبادي، فمن الممكن أن نستخدم الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية للتمتع بالنتيجة المطلوبة ولكن الخميرة التي يكون لها تأثير إيجابي على البشرة هي الخميرة الفورية ، وأنها تكون قادرة على التخلص من الوجه النحيف وتساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدود بشكل سريع وغير ذلك فهي لا يكون لها آثار سلبية على الوجه بعد إستخدامها، وبجانب هذا فأن هذه الوصفة تكون مفيدة للوجه عامة نظرا للمكونات التي تحتوي عليها فجميعها تتوافر في أي منزل وأيضا لا تحتاج إلى أي تكلفة.

مكونات وصفة الخميرة والزبادي لتسمين ونفخ الخدود

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين ونفخ الخدود