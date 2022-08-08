نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم المنزلية السحرية لتبييض الوجه وتنقيته من الأسمرار والبقع الغامقة من أول دلكة في المقال التالي
من الممكن أن نقوم بإستخدام مستحضرات التجميل لأنها تساعد بشكل كبير على تبييض الوجه في أسرع وقت وتوجد أنواع عديدة منها تعمل علي ذلك ولكن يدوم تأثير هذه المستحضرات لمدة يوم واحد، وعندما نقوم بغسل البشرة فقد يختفي تأثيرها وبجانب هذا فجميع هذه المستحضرات تكون ضارة جدا علي الوجه نظرا للمواد التي تتكون منها فهي يكون لها دور في ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد بشكل سريع وقبل أوانها لذلك من الأفضل أن نتجنب إستعمالها للمحافظة علي صحة البشرة، ونجد عدد من الفتيات يفضلون إستعمال كريمات التفتيح لتبييض الوجه فهذه الكريمات تكون قادرة على ذلك وتوحد لون البشرة وتكون جذابة جدا ولكن قد يكون لهذه الكريمات آثار سلبية توجد علي الوجه بعد مرور فترة من إستخدام كريمات التفتيح، فيمكننا أن نستعمل خلطة طبيعية أو دلكة طبيعية نقوم بعملها في المنزل بإستخدام مكونات طبيعية فأن الدلكة عادة يتم شرائها من المحلات فهي تساعد على تفتيح الجسم أو الوجه ولكن الدلكة الجاهزة تحتوي أحيانا على مواد تضر البشرة، لذلك من الأفضل أن يتم عمل هذه الدلكة في البيت حيث أن جميع المكونات التي تحتوي عليها طبيعية وتتواجد في المطبخ فهي لا تتطلب لأي تكلفة والدلكة التي تساعد على ذلك هي دلكة الكركم فقد يكون لها تأثير كبير جدا في تبييض الوجه وبجانب هذا فهي تكون قادرة على إزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة وكذلك تقضي على المسام الواسعة وغير ذلك العديد.
مكونات دلكة الكركم لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل دلكة الكركم لتبييض الوجه
- نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ويتم إضافة نصف ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ونقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على خليط متجانس ثم يتم وضع هذه الدلكة على البشرة.
- ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرار هذه الدلكة مرة واحدة في الإسبوع لكي نحصل على النتيجة المطلوبة.
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