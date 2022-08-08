نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي البرك التركية بحشوة اللحمة المفرومة والخلطة اللذيذة بطعم وريحة جنان في المقال التالي
تحضير وجبة البرك التركية باللحمة من أجمل الوجبات التى يعشق تناولها العديد من الناس الكبار والصغار لأنها من الوجبات الخفيفة التى تشتهر بها بلاد تركيا، وتتميز البرك التركية بسرعة تحضيرها وبمقادير بسيطة وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار مناسبة، وتعتبر من الأكلات الخفيفة وسهلة الهضم والتى تتمتع بطعم لذيذ وشهى وبمذاق رائع يجعل الكثير يقبل على تناولها، والبرك التركية عبارة عن عجينة يتم حشوها بأنواع كثيرة من الحشو مثل الدجاج أو الجبنة أو اللحمة، ، وسر طعم البرك التركية العجينة التى تتكون من الدقيق والملح والبيض والحليب والماء، ويتم حشو العجينة باللحمة المفرومة، ويمكن أن تقدم للضيوف فى المناسبات أو فى العزومات، وتقدم البرك التركية فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء بجانب طبق من البطاطس المحمرة وطبق من السلطة الخضراء وطبق من سلطة الطحينة، وسوف نقدم إليكى البرك التركية الشهية فى أقل وقت.
تعتبر البرك التركية نوع من أنواع المعجنات والفطائر المشهورة في جميع بلاد العالم وبالتحديد في تركيا حيث أن جميع الأشخاص يعشقون تناول هذه البرك، ومن الممكن أن يتم حشوها بحشوات مختلفة ومنها اللحمة المفرومة أو الفراخ أو خليط من الجبن فهي يكون لها طعم لذيذ وشهي وسهلة التحضير ويمكن أن نقوم بتشكيلها بعدة أشكال مختلفة.
مكونات البرك التركية باللحمة
- إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق
- كوب واحد كبير الحجم من الماء الفاتر
- حبة واحدة من البيض
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزيت
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة
- ثمرة واحدة من البصل المقطع
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود
- كمية مناسبة من مشكل جبن
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان
- كمية من الزيتون
طريقة عمل البرك التركية باللحمة
- فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به الدقيق بعد نخله ثم نضيف زيت الزيتون والملح والسكر والبيض والحليب البودرة والماء ويتم العجين جيدا.
- ثم نغطى وعاء العجين ثم نتركها لكي ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة ومتساوية فى الحجم.
- ثم نضعها فى صينية ونغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وفى أثناء المدة نقوم بتحضير طاسة ثم نضع بها زيت الزيتون والبصل واللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والحبهان ويتم التقليب.
- وبعد نضج اللحمة نتركها جانبا، وبعد ذلك نحضر قطعة من العجين ثم نضغط عليها بحيث تأخذ شكل دائرى ثم نضع عليها كمية من اللحمة المفرومة والجبنة والزيتون.
- ثم نغطيها بقطعة أخرى من العجين، ويتم الضغط عليها من الأطراف جيدا ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى النضج، وبعد ذلك تقدم البرك التركية على طبق التقديم لكى ولأفراد أسرتك.
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