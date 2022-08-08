بعجينة قطنية أعملي البرك التركية بحشوة اللحمة المفرومة والخلطة اللذيذة بطعم وريحة جنان

تحضير وجبة البرك التركية باللحمة من أجمل الوجبات التى يعشق تناولها العديد من الناس الكبار والصغار لأنها من الوجبات الخفيفة التى تشتهر بها بلاد تركيا، وتتميز البرك التركية بسرعة تحضيرها وبمقادير بسيطة وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار مناسبة، وتعتبر من الأكلات الخفيفة وسهلة الهضم والتى تتمتع بطعم لذيذ وشهى وبمذاق رائع يجعل الكثير يقبل على تناولها، والبرك التركية عبارة عن عجينة يتم حشوها بأنواع كثيرة من الحشو مثل الدجاج أو الجبنة أو اللحمة، ، وسر طعم البرك التركية العجينة التى تتكون من الدقيق والملح والبيض والحليب والماء، ويتم حشو العجينة باللحمة المفرومة، ويمكن أن تقدم للضيوف فى المناسبات أو فى العزومات، وتقدم البرك التركية فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء بجانب طبق من البطاطس المحمرة وطبق من السلطة الخضراء وطبق من سلطة الطحينة، وسوف نقدم إليكى البرك التركية الشهية فى أقل وقت.

تعتبر البرك التركية نوع من أنواع المعجنات والفطائر المشهورة في جميع بلاد العالم وبالتحديد في تركيا حيث أن جميع الأشخاص يعشقون تناول هذه البرك، ومن الممكن أن يتم حشوها بحشوات مختلفة ومنها اللحمة المفرومة أو الفراخ أو خليط من الجبن فهي يكون لها طعم لذيذ وشهي وسهلة التحضير ويمكن أن نقوم بتشكيلها بعدة أشكال مختلفة.

مكونات البرك التركية باللحمة

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق

كوب واحد كبير الحجم من الماء الفاتر

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزيت

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ثمرة واحدة من البصل المقطع

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

كمية مناسبة من مشكل جبن

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

كمية من الزيتون

طريقة عمل البرك التركية باللحمة