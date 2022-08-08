نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي جمال بشرتك مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وشد البشرة سيجعل وجهك كالحليب في المقال التالي

تحاول الفتيات الحفاظ على نعومة ونضارة بشرتها عن طريق شراء مستحضرات تجميل ولكن بعض المنتجات يوجد بها مواد كيميائية تضر بصحة البشرة، وللحصول على بشرة نقية وصافية بأقل تكلفة يمكنك عمل مقشر طبيعي في البيت للتخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة وتبييضها واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من المقشرات الطبيعية فتابعونا. مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وشد البشرة مقشر الترمس والعسل المكونات: ملعقة كبيرة ترمس مطحون.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة جل صبار.

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الترمس المطحون مع جل الصبار ثم نضيف العسل وماء الورد للحصول على قوام كريمي متجانس.

يوزع المزيج على بشرة نظيفة وجافة ويترك 15 دقيقة ويشطف بالماء البارد يكرر المقشر مرة واحدة أسبوعيا.

هذا المقشر يزيل الجلد الميت ويساعد على تفتيح البشرة ويقوم أيضا بترطيب وتغذية البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد. مقشر القهوة والزبادي المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة.

ربع ملعقة من السكر.

نصف ملعقة عسل أبيض.

ملعقة ونصف زبادي. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الزبادي مع القهوة جيدا وبعد ذلك يضاف السكر والعسل ثم نفرد الخليط على بشرة مغسولة.

يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر يكرر المقشر على الأقل مرة كل أسبوعين حتى تصبح البشرة بيضاء.

المقشر يجعل البشرة كالحليب ويمنع ظهور التجاعيد ويرطب البشرة ويجعلها صافية خالية من البقع الداكنة. مقشر اللوز وزيت الأرجان المكونات: 7 حبات لوز.

ملعقة كبيرة عسل.

10 قطرات من زيت الأرجان. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بطحن اللوز في الكبة أو نقوم بنقعه في الماء عدة ساعات ويطحن حتى يصبح عجينة ثم نضيف العسل وزيت الأرجان.

يوضع المقشر على البشرة بعد غسلها بالماء والغسول مع التدليك برفق ويترك ربع ساعة ثم يغسل بالماء ويجفف.

يساعد هذا المقشر على تفتيح البشرة 2 درجة فوري ويعزز من ترطيب البشرة ويجعلها صافية ومشرقة. مقشر الشوفان وماء الورد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ماء ورد.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الشوفان مع ماء الورد حتى يصبح القوام مناسب وبعد ذلك نضيف زيت جوز الهند يوزع المقشر على البشرة.

مع التدليك بلطف اتركيه 10 دقائق ثم يشطف بالماء يساعد هذا المقشر في التخلص من الجلد الميت وبالتالي تصبح البشرة بيضاء. فوائد تقشير البشرة تقشير الوجه والجسم يجب أن يكون مرة كل أسبوعين للتخلص من تراكم الجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات.

يقوم بتنشيط الدورة الدموية ويسمح بنمو أنسجة جديدة خالية من السموم وبالتالي تصبح البشرة بيضاء ونقية بشكل سريع. عمر شويل - جدة لن تصدقي جمال بشرتك مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وشد البشرة سيجعل وجهك كالحليب - ثقفني

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