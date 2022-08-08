لشعر جذاب.. اصبغيه في المنزل طبيعياً باللون الرمادي ووداعاً لصالون التجميل

صبغ الشعر طبيعيا باللون الرمادي، يعشق العديد من السيدات والفتيات القيام بتلوين شعورهم للحصول على مظهر جديد وجذاب، لذلك يلجأن العديد منهن إلى التوجه إلى صالونات التجميل للحصول على صبغة ذات مظهر رائع تدوم طويلاً، ولكن سرعان ما تسبب العديد من المشاكل للشعر من تقصف وهيشان، علاوة على ذلك أسعارها المرتفعة، لذلك يبحث العديد منهن عبر مواقع الإنترنت عن صبغات طبيعية سهلة وسريعة للحصول على اللون المرغوب بأقل الأسعار وبدون حدوث أي مشاكل على الشعر، بالإضافة إلى اللون الرمادي من الألوان التي تواكب الموضة والتي يعشقها العديد منهن وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر طبيعياً باللون الرمادي

يمكنك وبكل سهولة الاستمتاع بهذا اللون من خلال مكونات سهلة وبسيطة والتي تكون كالآتي:

يتم إحضار كوب كبير من الحناء.

مقدار كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كوب من الينسون المصفى.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من الكركم.

مقدار صفار بيضتين.

القليل من العسل.

بابونج.

طريقة التحضير:

قومي بوضع كافة المكونات في وعاء دون إضافة الليمون.

يتم خلط المكونات جيداً لحين الوصول للقوام المطلوب.

يترك هذا الخليط لمدة يوم حتى تتفاعل المكونات وتختمر.

يتم إضافة الليمون والقيام بتقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة وتوزيع الخليط بشكل متساوي على الشعر وترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن 6 ساعات.

يغسل الشعر جيداً للتخلص من بقايا الخليط وتكرر الوصفة لحين الوصول للون المرغوب فيه.

نصائح للحصول على صبغة باللون الرمادي المميز

القيام بتنظيف الشعر جيدا قبل وضع الصبغة.

العناية بالشعر بعد تلوينه من خلال توزيع زيت الزيتون أو جوز الهند على كافة الشعر وتركة ساعة للحصول على شعر رطب.

عدم تعرض الشعر للحرارة من استشوار ومكواة الشعر.

الحرص على عدم إضافة المواد الكيميائية على الشعر.

يعمل الكركم على منح الشعر اللون الأشقر بشكل رائع.

كما يعمل البابونج على منح الشعر اللون الأشقر الفاتح.

كما يمنحك الليمون تفتيح اكثر للتمتع باللون الرمادي الفاتح.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر طبيعيا باللون الرمادي ومكونات صبغ الشعر طبيعيا وطريقة تحضيرها، كما تعرفنا على نصائح للحصول على اللون المرغوب فيه.