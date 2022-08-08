بديل التاتو.. اصبغي حواجبك بالقرنفل باللون البني السحري بدون مواد كيميائية

صبغ الحواجب بالقرنفل، ترغب العديد من الفتيات والسيدات الحصول على حواجب كثيفة ذات لون جذاب، لذلك يلجأن العديد منهن للتوجه إلى صالونات التجميل للقيام بتلوين الحواجب والحصول على اللون المفضلين لديهن، علاوة على ذلك يتعرضن لدفع مبالغ عالية وهناك الكثير من السيدات يتعرضن للتحسس من هذه المواد الكيميائية، ولكن العديد منهن يفضلن المواد الطبيعية التي تعمل على تلوين وتكثيف الحواجب دون أن تؤثر على شعر الحواجب أو تسبب تحسس للجلد وكل ذلك بمكونات بسيطة للغاية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا للتعرف على صبغة الحواجب الطبيعية بالقرنفل السحري.

صبغ الحواجب بالقرنفل

يمكنك وبكل سهولة القيام بصبغ الحواجب باستخدام القرنفل بمكونات سهلة وبسيطة، كما يمكن صبغها بالقهوة والحناء والنسكافيه والفحم والعديد من المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل، بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وعمل تاتو وصرف أسعار باهظة في صبغ الحواجب، فعليكي سيدتي متابعة المقال حتى التعرف على مكونات الصبغة وطريقة استخدامها على الحواجب.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار القرنفل والقيام بتحميصه جيدا على النار.

بعد ذلك قومي بتركهم لتبرد تماماً والقيام بطحنها جيداً.

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من مقدار ملعقة من زيت الزيتون، ومقدار ملعقة من القرنفل المطحون.

قومي بمزجهم جيداً وتحديد الحواجب وتوزيع الخليط عليهم.

يتم ترك الخليط على الحواجب لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يغسل جيدا وتكرر الوصفة لحين الوصول للون المطلوب.

فوائد القرنفل وزيت الزيتون للحواجب

القرنفل وزيت الزيتون فوائد عديدة على الحواجب والتي تكون كالآتي:

يعمل على تلوين الحواجب بلون طبيعي رائع يدوم طويلا دون أن يؤثر على الحواجب.

تقوم بتقوية شعيرات الحواجب وتعمل على تكثيفها بشكل كبير.

تعمل على تحفيز نمو شعر الحواجب وذلك لسد كافة الفراغات المتواجدة بين الشعيرات للتمتع بحواجب كثيفة ورائعة.

يمنع حدوث التهابات بالجلد أو التعرض لحدث حكة.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الحواجب بالقرنفل وتعرفنا على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، كما تعرفنا على فوائد القرنفل وزيت الزيتون للحواجب للتمتع بحواجب ذات مظهر جذاب.