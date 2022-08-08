الشعر الكيرلي ، مش بتنطبق عليه نفس معايير العناية بالشعر العادي ، لان ليه طبيعة خاصة بيه ومحتاج عناية مختلفة ، وروتين خاص بيه عشان يطلع بأفضل شكل والتجعيدات بتاعته تكون متحددة وشكلها مثالي ، ولو انتي بتواجهي صعوبة في التعامل مع شعرك الكيرلي ، النهاردة هنساعدك في المهمة دي ، من خلال 5 اسرار للعناية بالشعر الكيرلي.

اسرار للعناية بالشعر الكيرلي:

1- استخدمي ماسك للشعر:

كل انواع الشعر بتحتاج عناية بالماسكات ، ولكن الشعر الكيرلي بشكل خاص ، بيحتاج ترطيب اضافي الشامبو والبلسم مش بيقدروا يوفروه ، وعلاج الشعر المنتظم باستخدام ماسك كويس للشعر ممكن يساعد في اضافة الترطيب اللي محتاجه شعرك ، تقدري تستخدمي الماسكات الطبيعية المناسبة لنوع شعرك ، او الماسكات الجاهزة بس دايما دوري على الماسكات اللي بتحتوي على مكونات مغذية زي حليب الشوفان, العسل ، لان المكونات دي بتساعد على تغذية وترطيب الشعر بعمق, واصلاح الشعر ومساعدته يبقى اقوى واكتر نعومة, وخالي من الهيشان وبالتالي هتقدري تتحكمي فيه بسهولة ، كل اللي هتعمليه حطي الماسك على شعرك بعد غسله بالشامبو ، من متوسط طول للشعر للاطراف (اتجنبي فروة الراس) وسيبيه من 3 – 5 دقايق وبعدها اشطفيه بالمايه ، كرري الماسك مرتين في الاسبوع وهتلاحظي ان تجعيدات شعرك بقت انعم ومتحددة اكتر.

2- اربطي شعرك بسكارف حرير:

مع الشعر الكيرلي بشكل خاص هيشان وتطاير الشعر الصبح بيكون طبيعي جدا ، ولكن انتي تقدري تحافظي على تجعيد الشعر طول الليل بعناية بسيطة ، ارفعي شعرك لفوق واربطيه بسكارف حرير قبل النوم الطريقة دي هتضمن لك ان شعرك مش هيفقد حجمه ولا هيهيش وهيحافظ على شكل الكيرلي ، لان الحرير بيمنع احتكاك الشعر بكيس المخدة اللي بيسبب جفاف وهيشان الشعر.

3- استخدمي البلسم قبل الشامبو:

كلنا عارفين ان الترتيب الصح هو استخدام الشامبو وبعدين البلسم ، ولكن مع الشعر الكيرلي غسل الشعر بيتعمل بشكل مختلف شوية ، وهي استخدام البلسم قبل الشامبو ، الطريقة دي بتأدي لاحتفاظ الشعر بزيوته الطبيعية ، من غير ما يبقى دهني اوي ، وبيحافظ على حجم وكثافة الشعر الكيرلي لفترة اطول.

4- استخدمي Leave-in conditioner:

الشعر الكيرلي بيميل انه يبقى جاف شوية وبيحتاج ترطيب طول الوقت ، وده بيحصل لان الزيوت الطبيعية على فروة راسك بتاخد وقت على ما توصل لجذع الشعر ، وهنا بيجي دور ال Leave-in conditioner اللي بتساعد على اضافة ترطيب للشعر ، وبتخليه سهل التسريح وبيلمع وحيوي والاهم انه بيبقى خالي من الهيشان ، وبيخلي الشعر اكتر نعومة وبيساعد على فك التشابك.

5- استخدمي ال Diffuser لو هتنشفي شعرك بالسيشوار:

الحفاظ على الشعر الكيرلي معناه انك تحافظي على حجمه وشكل التجعيدات ، واستخدام السيشوار بشكل مباشر هيضر نسيج الشعر وهيخفف من كثافة الكيرلي ، عشان مهم لما تيجي تستخدمي السيشوار استخدمي معاه ال Diffuser هيحافظ على كثافة وتجعيدة الشعر.

روتين العناية بالشعر الكيرلي عشان تحافظي عليه صحي وقوي وشكله حلو