نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الوان صباغة الشعر وتجهيز الألوان المركبة وطريقة صبغ الشعر كالمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن التغير وتغير لون الشعر يعتبر من أكثر الأمور التي تغير من الروتين للسيدات وتغير من شكلها.

ويمكن بكل سهولة الآن صبغ الشعر في المنزل دون أن يتم التوجه إلى صالات التجميل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية صبغ الشعر في المنزل بكل سهولة.

اسلوب وطريق الاحتراف لصبغ الشعر

هناك اساليب كثيرة لصبغ الشعر ولكن هناك انواع من صبغات الشعر، والتي تحتاج إلى انواع أخرى من المهاره لتفعيل الأمر فهيا بنا نتعلم معا طرق تثبيت وصبغ الشعر

كيفية صبغ الشعر في المنزل:

يتم صبغ الشعر بكل سهولة في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة بالإضافة لإحضار مكونات بسيطة وإليكم في السطور الآتية مكونات صبغ الشعر في المنزل:

علبة الصبغة بلونكم المفضلة.

فرشاة.

مناديل.

قفازات.

باند لغطاء الرأس.

مشط طويل الأسنان.

طبقين متورطين الحجم.

خطوات صبغ الشعر في المنزل

إما بالنسبة للخطوات التي تتبع في صبغ الشعر فهي كالتالي

أولًا في حالة إذا كان شعرك كطويل فيفضل أن يتم الحصول على كمية متضاعفة من الصبغة.

قبل أن يتم الصبغ لابد من اختبار الخصلة أولًا بالتحديد في حالة إذا قد تم اختيار لون جديد.

يفضل أن يتم ارتداء ملابس جديدة قبل الصبغ منعًا لتلطخ الملابس.

بعد ذلك يتم تغطية الأسطح بكيس أو ورق جرائد منعًا لتلطخها بالصبغة.

يتم البدء فيوضع الصغبة على الشعر بداية من الجذور.

ثم يتم ترك لون الشعر وفقًا للمدة المحددة المتواجدة على عبوة الصبغة.

وبعد أن يتم الوصول إلى اللون المرغوب يتم غسل الشعر جيدًا باستخدام البلسم الذي يساعد على تثبيت لون الشعر.

كيفية صبغ الشعر لون بني فاتح في المنزل:

إذا كنتم في حاجة لصبغ الشعر لون بني فاتح فذلك الأمر سهل للغاية فما عليكم سوى تشقير الشعر أولًا ثم يتم وضع خليط الصبغة باللون يتم ترك الشعر مع المتابعة لحين ان يظهر اللون.

يفضل أن يتم الصبغ بداية من الجذور ويفضل أن يتم دعك الشعر جيدًا لحين أن تتغلغل الصبغة.

الاستمرار في ذلك لحين الحصول على اللون المرغوب ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر بالمياه الدافئة.

طريقة صبغ الشعر في المنزل لون أشقر رمادي

يعتبر اللون الأشقر الرمادي من الألوان المميزة التي تعطي مظهر مناسب للفتيات ويتم من خلال سحب اللون أولًا والتفتيح ويتم السحب باستخدام أوكسيدم.