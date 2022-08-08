نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والملح كنز عظيم: لتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وتفتيح البشرة ٢٠٢٢ في المقال التالي
اليوم معنا النشا والملح كنز عظيم , الكريم الرائع في شد البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل ملحوظ كثير من السيدات مع التقدم في السن تحلم أن تكون بشرتها مشدودة خالية من التجاعيد مع هذا الكريم سوف تصبحين أصغر من سنك بكثير ومع الاستمرار سوف تحصلي على بشرة مشرقة ورائعة وبيضاء, يعالج الكريم أيضا حبوب الوجه والمسامات الواسعة بطريقة خرافية وسحري, والكريم يساعد الشباب خاصة الذين يدخنون لأنهم عرضه للترهلات البشرة وظهور علامات الشيخوخة المبكرة فهذا الكريم سحر لحل هذه المشاكل, اليوم سوف نتعرف على هذا الكريم من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والملح كنز عظيم للإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة2022
مكونات عمل النشا والملح كنز عظيم لتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل مبهر للغاية2022
سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-١ملعقة كبيرة من النشا
- ١ملعقة صغيرة من الملح.
- ١نلعقة صغيرة من الكركم.
- ١ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح ونقلب
- بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.
- ثم نضع ملعقة صغيرة من الكركم ونقلب ونضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.
- نضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة.
طريقة الاستخدام
نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالاتي:-
- نغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي بماء دافئ حتي تتفتح المسامات لضمان نتائج مبهرة.
- نضع الكريم علي البشرة والرقبة وندلكه لمدة دقيقتين بحركات سحب للخارج.
- نترك الكريم علي البشرة لمدة ثلاثة دقائق ثم نغسل الوجه جيداً بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات الواسعة.
- سوف تلاحظين الفرق والتفتيح والنعومة من أول استخدام للخليط ونتائج مبهرة للغاية وتحدي.
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