الذ وأجمل بطاطس مقلية مقرمشة بطريقة صحية وخطوات سهلة وبسيطة

الكثير من النساء تهتم بالبحث عن تحضير العديد من الأطعمة بشكل صحي، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، أو الإصابة بزيادة الوزن، ومن أهم الأطعمة التي بالفعل يفضل تناولها بشكل صحي، وذلك لأنها من أكثر الأطعمة المحبوبة لدى الكثير من الناس، ويتم تناولها في اي وقت مع الكثير من الوجبات المختلفة هي البطاطس المقلية، ومن المتعارف عليه أنها تحتاج لكمية كبيرة من الزيت حتى يتم قليها بالشكل المطلوب وهذا يمثل بالفعل خطورة كبيرة على الصحة، لذلك جئنا لكم الطريقة الصحية لعمل البطاطس المقلية تابعونا لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون استخدام الزيت

هذه الوصفة قد تساعد في التخلص من امتصاص البطاطس للزيت بكمية كبيرة فتجعل البطاطس تنضج بشكل كافي وتصبح بنفس الطعم اللذيذ الشهي بقطرات بسيطة من الزيت وهكذا تصبح صحية وخفيفة على المعدة ولا تسبب أي أضرار وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقتين من الزيت.

اربع ملاعق من الملح.

مياه مغليه كمية مناسبة.

طريقة التحضير