نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذ وأجمل بطاطس مقلية مقرمشة بطريقة صحية وخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
الكثير من النساء تهتم بالبحث عن تحضير العديد من الأطعمة بشكل صحي، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، أو الإصابة بزيادة الوزن، ومن أهم الأطعمة التي بالفعل يفضل تناولها بشكل صحي، وذلك لأنها من أكثر الأطعمة المحبوبة لدى الكثير من الناس، ويتم تناولها في اي وقت مع الكثير من الوجبات المختلفة هي البطاطس المقلية، ومن المتعارف عليه أنها تحتاج لكمية كبيرة من الزيت حتى يتم قليها بالشكل المطلوب وهذا يمثل بالفعل خطورة كبيرة على الصحة، لذلك جئنا لكم الطريقة الصحية لعمل البطاطس المقلية تابعونا لمعرفة الخطوات.
طريقة عمل البطاطس المقلية بدون استخدام الزيت
هذه الوصفة قد تساعد في التخلص من امتصاص البطاطس للزيت بكمية كبيرة فتجعل البطاطس تنضج بشكل كافي وتصبح بنفس الطعم اللذيذ الشهي بقطرات بسيطة من الزيت وهكذا تصبح صحية وخفيفة على المعدة ولا تسبب أي أضرار وطريقة التحضير هي كالاتي:
المكونات
- كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- ملعقتين من الزيت.
- اربع ملاعق من الملح.
- مياه مغليه كمية مناسبة.
طريقة التحضير
- يتم تقشير البطاطس في البداية.
- ثم قومي بغسل البطاطس جيدًا، وبعد ذلك تقشيرها الى أصابع أو حسب الشكل المرغوب به.
- قومي بإحضار وعاء واضيفي بداخله المياه.
- ترفع المياه على النار حتى الغليام، ثم ترفع من النار وتترك جانبًا.
- أضيفي إلى المياه الملح.
- قلبي الملح حتى يذوب.
- أضيفي إلى المياه بالملح البطاطس.
- اتركيها بها لمدة عشرة دقائق.
- بعد ذلك يمكنك تصفيه البطاطس من المياه تمامًا للتخلص من اي مياه زائدة بها.
- اتركي البطاطس في مكان دافيء أو مشمس حتى تجف تمامًا مو المياه وهذه الخطوات هي ما تجعل البطاطس لا تحتاج الى الكثير من الزيت حتى يتم نضجها.
- احضري مقلاه من التيفال أو أي مادة عازلة عن الالتصاق.
- ادهني المقلاة بالزيت القليل.
- قومي برص اصابع البطاطس بداخل المقلاه.
- اتركي البطاطس على نار هادئه حتى تنضج وتصبح مقرمشة ولذيذة، لابد من مراعاة التقليب من جميع الجهات حتى الحصول على اللون الذهبي البطاطس بشكل كامل.
- اخرجي البطاطس من الزيت على ورق مطبخ لتجف ويتم وضعها في أطباق التقديم بألف هنا.
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