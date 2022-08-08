معجزة ربانية متوفرة في منزلك.. ماسك الحليب لتفتيح وتوحيد لون البشرة وفي وقت قصير

يحتوي الحليب على العديد من المواد التي تساعد في تبييض البشرة وتوحيد لونها، كما أنه له الكثير من الفوائد المتعددة في العناية بالبشرة بشكل كامل، ويتم استخدام الحليب للبشرة بعمل ماسك مكون من بعض المكونات الطبيعية الاخرى وذلك للحصول على أفضل نتيجة في النهاية، فهذا الماسك قد يساعد في ترطيب البشرة أيضًا وتقشير خلايا الجلد الميتة وزيادة نعومة ونضارة البشرة، تابعونا الآن للتعرف على كيفية استخدام ماسك الحليب للبشرة وذلك للاستفادة من جميع فوائده.

ماسك الحليب لتفتيح وتوحيد لون البشرة

هناك العديد من الماسكات المختلفة التي يدخل بها الحليب كمكون أساسي لها مع بعض المواد الأخرى ومن أهم وأفضل الماسكات هي كالاتي:

ماسك الحليب والفراولة

المكونات

ثلاث حبات من الفراولة.

ملعقتان كبار من اللبن الحليب.

بعض القطرات من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة

احضري طبق مناسب بلاستيك.

أضيفي بداخله حبات الفراولة.

اهرسي الفراولة جيدًا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي إليها الحليب والليمون.

واعيدي الخلط مرة أخرى، ثم أضيفي إليه العسل الطبيعي واعيدي خلط كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة.

واتركيه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر.

كرري الماسك كل يومين للحصول على النتيجة المطلوبة بشكل سريع.

ماسك الحليب واللوز لتفتيح البشرة

المكونات

ربع كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب من حبات اللوز المقشر والمنقوع.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة

انقعي حبات اللوز في المياه لمدة يوم كامل.

قومي بعد ذلك بطحن اللوز بعد تصفيته من المياه جيدًا.

أضيفي إلى اللوز اللبن الحليب واعيد الخلط بين المكونات حتى تصبح عجينة طرية وناعمة.

وزعي الخليط على البشرة، ويتم تدليك البشرة بهذا الخليط.

يترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافيء.

أعيدي استخدام الماسك على البشرة للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الحليب والأرز لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الأرز الناعم.

٣ ملاعق كبار من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة