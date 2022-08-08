نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء على شيب الشعر بوصفات جبارة سوف تعيد الحياة مرة أخرى لشعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة القضاء على شيب الشعر بوصفات طبيعية ممتازة حيث الشعر الأبيض مشكلة تؤرق الكثير من النساء والفتيات وبمجرد ظهوره في شعر الرأس يشكل مشكلة كبيرة ومقلقة للمرأة ويزيد من توترها، كما أنه يسبب لها الإحراج الدائم ويمنعها من تصفيف شعرها لقصات وتسريحات جديدة خوفاً من ظهور الشعر الأبيض من بين ثنايا الشعر وخصله، ولذلك ترغب الكثير من النساء في التخلص من الشعر الأبيض بوصفات طبيعية لتعالج المشكلة بشكل نهائي بدلاً من صبغه كل فترة والتعرض لمشاكل الصبغة وأضرارها بشكل مستمر.

القضاء على شيب الشعر

نقدم لكم في هذا المقال الوصفة الأكثر فاعلية للقضاء على شيب الرأس والشعر الأبيض والتي توفر الاستغناء عن الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية وكاوية تحرق الشعر بل وتزيد من الشعر الأبيض مع الوقت، وهذه الوصفات طبيعية ومجربة وموثوق بنتائجها، وإليكم تفاصيل الوصفة

المكونات

كوب من الحناء.

3ملاعق من مسحوق الأملا.

ملعقة من البن.

القليل من الماء للعجن.

الطريقة والخطوات

نقوم بمزج جميع المكونات مع معاً بعناية جيداً حتى الوصول إلى لمس ناعم للعجينة بحيث تكون متجانسة القوام. نترك المكونات عدة دقائق حتى تختمر مع بعضها البعض. نقوم بتوزيع الخلطة على الشعر بواسطة فرشاة وذلك بعد ارتداء القفازات. يجب أن يكون الشعر نظيف ومُسرّح. نغطي الشعر بفوطة أو كيس بلاستيك نظيف. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين أو حتى تجف العجينة. نغسل الشعر بعناية بالشامبو المناسب والماء الفاتر.

فوائد الأملا والحناء للقضاء على الشعر الأبيض

المكون الأساسي لهذه الوصفة هو الأملا والذي يعرف أيضاً بالأملج أو ثمار عنب الثعلب الهندي، وهو مكون خاص له قدرة كبيرة على إخفاء الشيب، كما يعزز قوة الشعر ويمنع ظهور الشيب مجدداً وذلك بسبب غناها بمضادات الأكسدة، كما يساعد على تحفيز إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.

وأما عن الحناء فهي من أشهر الطرق التقليدية المضمونة لتلوين الشعر وإخفاء الشيب بشكل لحظي، كما أنها تغذي وتقوي الشعر، وتعقم فروة الرأس وتقضي على البكتيريا في فروة الرأس، وتمنع التساقط وتضاعف من النعومة.