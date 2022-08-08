نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوصفات الهندية لفرد الشعر بمكونات طبيعية من المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي
الشعر هو زينة الفتاة، وهو علامة من علامات جمال المرأة، ومن طبيعة المرأة أنها تهتم بشعرها، وتقوم باستخدام جميع المكونات الطبيعية التي يمكن أن تقوم بإعطائها نتائج جبارة في الاهتمام بشعرها، ولكن يختلف الشعر من فتاة لأخرى، فبعض الفتيات يفضلون أن يكونوا ذات شعر قصير فيقومون بقصه كل فترة، وبعض الفتيات يرغبن في شعر طويل، بعض الفتيات تكون ذات شعر كيرلي، ويريدون أن يجدوا حل لفرد الشعر، ليصبح ذات مظهر أفضل، يوجد طرق مختلفة ولكن تكون باستخدام مواد كيميائية، أو أجهزة ذات أسعار مرتفعة، وتريد الفتيات إيجاد وصفات هندية لفرد الشعر حيث أن الهنود يمتازون بشعر طويل، وناعم وجيد، وتريد الفتيات معرفة الطرق الهندية الطبيعية التي تساعدهم في فرد الشعر.
وصفة الأفوكادو الجيدة التي تساعد على فرد الشعر
- ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم، وتكون طازجة.
- عصير ليمونة.
- ربع كوب كبير من زيت الزيتون.
خطوات تحضير الوصفة:
هذه الوصفة من أفضل وصفات الهند في تنعيم الشعر، ويتم تحضيرها كالتالي:
- احضار ثمرة أفوكادو، ثم غسلها، وهرسها جيدًا في وعاء مناسب.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون عليها، وعصير الليمون، وتقلب جميع المكونات ليتم خلطها.
- تكون الخلطة جاهزة، ونقوم بفرده على الشعر بشكل جيد، من جذور الشعر وحتى أطرافه.
- يتم تغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، ثم نقوم بتركه على الشعر لمدة تلت ساعة.
- نقوم بغسل الشعر باستخدام الشامبو بشكل جيد.
خلطة الموز والعسل لتنعيم الشعر
الموز من الفاكهة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الشعر، وتعمل على ترطيب الشعر وفرده، ويتم استخدامه في الهند من خلال الطريقة التالية:
- نقوم بإحضار ثمرتين من فاكهة الموز الطازجة.
- نقوم بتقشيره وتقطيعه، وهرسه في إناء كبير.
- نقوم بتحضير ملعقة واحدة من العسل الأبيض على الموز، ثم نقوم بتقليبه حتى يمتزج مع الموز.
- نقوم بفرد هذه الخلطة على الشعر بالكامل، ثم نقوم بتركها على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيدًا باستخدام الماء، ويمكن ان تكرر هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد.
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