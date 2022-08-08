انت الان تتابع خبر بكل بساطة اشرب الماء!.. نصائح تحافظ على صحتك و تتخلص من السموم في جسمك منها شرب الماء بكميات كافية والاسترخاء خلال اليوم والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

لا داعي لاتباع نظام غذائي «ديتوكس» لغرض تنقية الجسم من السموم

في شأن خسارة الوزن، من المعروف أن الجسم يخسر بعض الكيلوغرامات بشكل سريع نتيجة لاتباع أنظمة «الديتوكس» الخفيفة في محتوياتها من النشويات والبروتينات والدهون، ما يقلل من الطاقة اليوميّة. لكن النسبة الأكبر من الكيلوغرامات المفقودة عبارة عن عضلات وماء وجزء ضئيل للغاية من الدهون. بذا، ينخفض معدّل الإحراق في الجسم بشدة. لمجرد معاودة تناول الطعام من جديد، فإن الوزن سيرتفع بسرعة مجدّداً!

كيف يتخلّص الجسم من السموم؟

بالمقابل، تتوافر المواد السامّة في كل مكان؛ قد يتعرض الجسم إلى المواد المذكورة من الخارج أو من الداخل. في هذا الإطار أن السموم الداخليّة ينتجها الجسم، مثل: حمض اللاكتيك واليوريا والبراز، فيما مصادر السموم الخارجية هي: المواد الكيمائيّة التي تدخل في تركيبات منتجات التنظيف ومستحضرات التجميل والملوّثات في الهواء أو الماء والمبيدات الحشريّة التي تستخدم في زراعة الطعامو إن الجسم يتخلّص من السموم، بصورة يوميّة، من خلال أعضاء، مثل: الكبد والجهاز التنفّسي والجهاز الهضمي والجلد والكلى. لذا، لا داعي لاتباع نظام غذائي معين لهذا الغرض».

تقوم أعضاء الجسم بالتخلص من السموم وفق الآتي:

• الكبد: يُعدّ الكبد من أعضاء الجسم الأكثر كبراً، وهو يساعد في إزالة السموم ومعالجة المواد الغذائيّة والأدوية المختلفة. الجدير بالذكر أن الحفاظ على صحّة الكبد تدعو إلى الالتزام بنظام غذائي صحّي ومتوازن.

• الجهاز التنفّسي: تعمل الشعيرات الصغيرة داخل الأنف على تنقية الهواء الذي يدخل الجهاز التنفسي من الأوساخ، أثناء عمليّة التنفس. كما تُخلّص الرئتان الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الزفير، أثناء عمليّة التنفّس.

• الجهاز الهضمي: تحتوي الأمعاء الدقيقة على مجموعة من العقد اللمفاوية التي تنقّي الطعام من الطفيليات، أو أي سموم ومواد غريبة قد تتوافر فيه، وذلك قبل أن تمتصّ منطقة القولون العناصر الغذائيّة من الطعام، وتنقلها إلى الدم.

• الجلد: هو العضو الأكبر في الجسم؛ يقوم بدور الحاجز الدفاعي عنه، إذ يقيه من دخول بعض المواد الضارّة إليه. لكن، لا تزال الدراسات قائمة حول التعرّق، ودوره في مساعدة الجلد على التخلّص من السموم.

• الكليتان: هما تنقيان الجسم من السموم، مع تصفية الأخيرة من الدم إلى البول.

5 نصائح لطرد السموم من الجسم

في الآتي، تعدّد الاختصاصيّة خمس نصائح لطرد السموم من الجسم:

1 شرب كمية مضافة من الماء، الذي يُُساعد الجسم في تنظيم حرارته، والحفاظ على الترطيب، بالإضافة إلى تحسين عمليّة الهضم وتعزيز وظيفة امتصاص المواد الغذائيّة وحماية الأعضاء الرئيسة، كما محاربة الارتفاع في ضغط الدم.

2 التقليل من تناول الأطعمة المصنّعة المحتوية على مواد ونكهات كيميائيّة وملوّنات ودهون مشبّعة وغير مشبّعة، مع الإشارة إلى أن الالتزام بالنصيحة المذكورة يُخفّف من نسبة الأكسدة والالتهابات في الجسم. بالمقابل، تشتمل صنوف الأغذية التي تقلّل الالتهابات في الجسم، على: المكسّرات والبذور والخضروات الورقيّة والثوم والبصل والبروكولي والقرنبيط والسمك والكركم والزنجبيل والفطر.

3 اتباع نظام غذائي صحّي ومتوازن محتو على النشويات المعقّدة والبروتينات والدهون الصحّية والألياف والفواكه والخضروات، فالعناصر المذكورة ضروريّة للجسم للتزوّد بالطاقة والحفاظ على صحّة الأمعاء وعمليّة الهضم، كما التخفيف من احتماليّة الإصابة بالأمراض. تشتمل المأكولات التي تعزّز صحّة الأمعاء، على: الزبادي والثوم والحبوب الكاملة والخضروات الداكنة والفواكه (الموز والتفّاح، خصوصاً).

4 الإقلاع عن التدخين، الأمر الذي يزيد الأُكسيجين في الدم ويسمح للرئتين باستعادة وظائفهما ويخفض احتماليّة الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، كما يُحسّن وظيفة الدورة الدمويّة.

5 الاسترخاء خلال اليوم، كما النوم لساعات كافية في كلّ ليلة، ما يعزّز جهاز المناعة ويزيد قدرة الجسم على محاربة الفيروسات، ويقلل من احتماليّة الإصابة ببعض الأمراض