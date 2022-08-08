نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأيادى ملكية…خلطة القهوة لإزالة السواد وتبييض اليدين وشد التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تفتيح بشرة اليدين، وشد الجلد وإزالة التجاعيد، كما تُعد من أفضل طرق تقشير اليدين والحصول على نتائج رائعة حيث تصبح اليدين ناعمتين وراقيتين بفضل مفعول القهوة المقشر للجلد والذي يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت، وسوف نستعرض فيما يلي وصفات القهوة لتبييض اليدين وإزالة سواد سنين في وقت قياسي، وبأفضل النتائج.

فوائد القهوة لبشرة الوجه واليدين

تتمتع القهوة بالعديد من الفوائد لبشرة اليدين والوجه وأهم فوائدها الآتي:

تنقية البشرة من الشوائب.

تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة.

تفتيح وتوحيد لون الجلد والبشرة.

تنعيم وترطيب الجلد.

خلطة القهوة لأيدي ناعمة

يمكن استخدام القهوة مع الحليب لتنعيم وتبييض اليدين حيث تعتبر من أكثر الوصفات فعالية، كما أنها آمنة على البشرة ويتم إعدادها وتطبيقها كالتالي:

مكونات الوصفة

نحتاج لإعداد هذه الوصفة للمكونات التالية:

50 جرام من مسحوق القهوة.

20 مل من اللبن الحليب.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بتحضير وصفة القهوة لتنعيم وتفتيح اليدين، كالتالي:

اخلطي القهوة مع الحليب وقلبي الخليط جيدًا.

ثم قومي بغسل اليدين بماء دافئ جيدًا لفتح مسامات الجلد.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على اليدين بشكل متساوي، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي اليدين بماء بارد.

وصفة ترطيب اليدين بالقهوة

تعتبر القهوة من أفضل المرطبات للبشرة الجافة، كما يعتبر ترطيب الجلد هامًا للتخلص من التجاعيد، ويمكن إعداد وصفة القهوة المرطبة لليدين كالتالي:

مكونات الوصفة

تحتاج هذه الوصفة إلي مكونات بسيطة تتلخص في الآتي:

ربع كوب من البن المطحون.

ملعقتان من مسحوق الكاكاو.

مقدار بسيط من اللبن الحليب حسب الحاجة.

طريقة التحضير

يتم إعداد هذه الوصفة كالتالي:

قومي بخلط المقادير كلها معًا مع التقليب المستمر لتكوين عجينة متجانسة.

ابدأي بفرد العجينة على اليدين، واتركيها لمدة ساعة.

اغسلي اليدين بماء بارد.

وصفة تبييض وشد جلد اليدين بالقهوة

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الرائعة، والتي تزيل التجاعيد وتعمل على تفتيح لون الجلد، وهي كالتالي:

المكونات

كأس من الحليب.

نص فنجان من البن المطحون.

الطريقة